Η πιο ξερή και αφιλόξενη έρημος στον κόσμο, η έρημος Ατακάμα στην Χιλή, ξαφνικά… άνθισε.

Πριν από λίγο καιρό η έρημος Ατακάμα πλημμύρισε από σπάνιες βροχοπτώσεις, ενώ γνώρισε ακόμη και χιονόπτωση, με αποτέλεσμα περίπου 260.000 στρέμματα άγονης γης να γεμίσουν από μωβ και λευκά λουλούδια. Το εκπληκτικό φαινόμενο ονομάζεται «desierto florido» δηλαδή άνθιση ερήμου και έχει τραβήξει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας.

Το φυτό Cistanthe longiscapa, γνωστό στη Χιλή ως «pata de guanaco», ανθίζει κατά τη διάρκεια σπάνιων βροχοπτώσεων στην έρημο Ατακάμα, δημιουργώντας ένα μωσαϊκό χρωμάτων, γνωστό ως το φαινόμενο της άνθισης της ερήμου. Τώρα μια ομάδα επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο Andres Bello της Χιλής διεξάγει πειράματα γενετικής αλληλούχισης, για να αποκαλύψει τα χαρακτηριστικά, που επιτρέπουν στο φούξια λουλούδι να επιβιώσει από τη λειψυδρία και τις ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας σε ένα από τα πιο σκληρά περιβάλλοντα του πλανήτη. Στόχος τους είναι να μεταφέρουν χαρακτηριστικά ανοχής στην ξηρασία σε άλλες καλλιέργειες.

«Με την κλιματική αλλαγή, οι ξηρασίες γίνονται σοβαρό πρόβλημα για τη γεωργία σε ολόκληρο τον κόσμο και τη χώρα μας», δήλωσε ο Ariel Orellana, διευθυντής του Κέντρου Βιοτεχνολογίας Φυτών του Πανεπιστημίου και πρόσθεσε ότι «χρειαζόμαστε φυτά, που είναι ικανά να αντέχουν αυτή την ξηρασία». Η Χιλή αντιμετωπίζει αυξανόμενες προκλήσεις στον τομέα του νερού και το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Πόρων την κατατάσσει μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύτερη πίεση από το νερό στον κόσμο. Μελέτες προειδοποιούν για ακραίες συνθήκες ξηρασίας έως το 2050 στην εύφορη κεντρική κοιλάδα της Χιλής – κλειδί για τις γεωργικές εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων του κρασιού, των φρούτων και της κτηνοτροφίας.