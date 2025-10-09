Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο ακόμη τραυματίστηκαν έπειτα από επίθεση ρωσικών drones στην περιφέρεια Σούμι, στη βόρεια Ουκρανία, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατιωτικού περιφερειάρχη Όλεχ Χριχόροφ.

«Η Ρωσία επιτίθεται σε κοινότητες της περιφέρειας με δεκάδες πλήγματα drones και με κατευθυνόμενες βόμβες που ρίχνονται από τον αέρα», ανέφερε ο Χριχόροφ, περιγράφοντας την ένταση των επιθέσεων.

Όπως διευκρίνισε, ένας 46χρονος σκοτώθηκε στη Μικολάιφσκα, ένας 65χρονος στη Βελικοπισαρίφσκα και ένας 66χρονος στην Μπιλοπίλσκα. Οι επιθέσεις προκάλεσαν επίσης σημαντικές υλικές ζημιές σε κατοικημένες περιοχές.

Η Ρωσία εξαπέλυσε την επίθεση στην περιφέρεια Σούμι αφού, τον Απρίλιο, απώθησε τα τελευταία ουκρανικά στρατεύματα από τη γειτονική ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, μέρος της οποίας οι ουκρανικές δυνάμεις είχαν καταλάβει το καλοκαίρι του 2024.

Αντίποινα στα ρωσικά εδάφη

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν πυρκαγιές «σε πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις» στην περιφέρεια Βολγκογκράντ, όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Αντρέι Μπατσάροφ.

Ο ρωσικός στρατός, που εισέβαλε τον Φεβρουάριο του 2022 στην Ουκρανία, έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες την προέλασή του στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Ωστόσο, παρά το αριθμητικό και εξοπλιστικό πλεονέκτημα, δεν έχει επιτύχει στρατηγικά σημαντική πρόοδο.

Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, τα στρατεύματα του Κρεμλίνου ελέγχουν πλέον περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας.

Αδιέξοδο στις διπλωματικές προσπάθειες

Τριάμισι χρόνια μετά την έναρξη της εισβολής, οι διπλωματικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της σύρραξης φαίνεται να έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, χωρίς απτό αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.