Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τους Αμερικανούς διπλωμάτες να καταψηφίσουν το ψήφισμα του ΟΗΕ που ζητά την άρση του μακροχρόνιου εμπάργκο των ΗΠΑ κατά της Κούβας, επικαλούμενη τη φερόμενη υποστήριξη της Αβάνας προς τη Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία. Η πληροφορία προέρχεται από εσωτερικό τηλεγράφημα του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο επικαλείται το Reuters.

Σύμφωνα με το τηλεγράφημα, οι Αμερικανοί διπλωμάτες θα ενημερώσουν τις κυβερνήσεις ότι η κουβανική ηγεσία υποστηρίζει ενεργά τη Ρωσία, αναφέροντας πως περίπου 5.000 Κουβανοί πολεμούν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Το έγγραφο, με ημερομηνία 2 Οκτωβρίου, εστάλη σε δεκάδες αμερικανικές αποστολές και ζητά από τους διπλωμάτες να πείσουν τις χώρες να αντιταχθούν στο μη δεσμευτικό ψήφισμα, το οποίο εγκρίνεται κάθε χρόνο από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ από το 1992 και μετά με ευρεία πλειοψηφία.

«Μετά τη Βόρεια Κορέα, η Κούβα είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ξένων στρατευμάτων στην επίθεση της Ρωσίας, καθώς εκτιμάται ότι 1.000-5.000 Κουβανοί πολεμούν στην Ουκρανία», αναφέρεται στο τηλεγράφημα.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκε να δώσει περαιτέρω πληροφορίες για τους Κουβανούς μαχητές, σημειώνοντας ωστόσο ότι η Ουάσινγκτον λαμβάνει υπόψη τις αναφορές για συμμετοχή Κουβανών στον πόλεμο στο πλευρό της Ρωσίας.

«Το κουβανέζικο καθεστώς απέτυχε στο να προστατεύσει τους πολίτες του από το να χρησιμοποιούνται σαν πιόνια στον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Τις τελευταίες εβδομάδες, Ουκρανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν μέλη του Κογκρέσου για την αυξανόμενη στρατολόγηση Κουβανών μισθοφόρων από τη Ρωσία, με στόχο τη συμμετοχή τους στις μάχες στην Ουκρανία.

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κούβας στα Ηνωμένα Έθνη δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τις κατηγορίες.

Η στάση των ΗΠΑ και οι διεθνείς αντιδράσεις

Το 2023, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε το ψήφισμα κατά του εμπάργκο με 187 ψήφους υπέρ. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ψήφισαν κατά, ενώ η Μολδαβία απείχε.

Από την ανάληψη της εξουσίας, ο Τραμπ έχει εντείνει τις κυρώσεις κατά της Κούβας, επαναφέροντάς την στη λίστα των κρατών που χρηματοδοτούν την τρομοκρατία. Παράλληλα, έχει επιβάλει αυστηρότερους οικονομικούς και ταξιδιωτικούς περιορισμούς, καθώς και κυρώσεις σε τρίτες χώρες που συνεργάζονται με Κουβανούς γιατρούς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επίσης σκληρύνει τη στάση του απέναντι στη Μόσχα, απειλώντας με κυρώσεις τους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου και επιτρέποντας στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών να παρέχουν δεδομένα στην Ουκρανία για επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές εντός της Ρωσίας.

Κλιμάκωση στην Καραϊβική

Το τηλεγράφημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατηγορεί επίσης την Κούβα ότι υπονομεύει τις δημοκρατίες του δυτικού ημισφαιρίου, την ώρα που οι σχέσεις ΗΠΑ – Βενεζουέλας επιδεινώνονται. Ο αμερικανικός στρατός έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις σε σκάφη από τη Βενεζουέλα, τα οποία, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, μετέφεραν ναρκωτικά. Η τελευταία επιχείρηση σημειώθηκε την Παρασκευή.

Την Τετάρτη, ο Κουβανός υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκες κάλεσε τον ΟΗΕ να αποτρέψει τις Ηνωμένες Πολιτείες από το να ξεκινήσουν πόλεμο στην περιοχή. Όπως δήλωσε, η επίκληση της καταπολέμησης του εμπορίου ναρκωτικών στο όνομα της αμερικανικής εθνικής ασφάλειας αποτελεί μια «χυδαία και γελοία πρόφαση» για επιθετικότητα.