Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία προσπαθεί να πλήξει στόχους στο εσωτερικό της Ρωσίας, επιδιώκοντας όπως είπε να προκαλέσει πολιτική αστάθεια, αλλά «αυτό δεν θα τους βοηθήσει».

«Το Κίεβο προσπαθεί να χτυπήσει βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, στοχεύοντας πολιτικούς στόχους. Αυτές οι ενέργειες δεν θα έχουν αποτέλεσμα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η στρατηγική πρωτοβουλία στο μέτωπο της Ουκρανίας ανήκει πλήρως στις ρωσικές δυνάμεις, σημειώνοντας ότι «κατά το 2025, ο ρωσικός στρατός έχει καταλάβει σχεδόν 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους».