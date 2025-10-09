Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο κάλεσε τον «κόσμο» του ποδοσφαίρου να υποστηρίξει τις προσπάθειες για ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Με την Εθνική Ισραήλ να αντιμετωπίζει την Νορβηγία και την Ιταλία στις επόμενες δύο αγωνιστικές των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Ινφαντίνο, επικαλούμενος τη πρώτη φάση ενός σχεδίου ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ελπίζει πως θα μειωθούν οι εντάσεις στα δύο παιχνίδια του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, ο Ινφαντίνο δήλωσε:

«Τώρα υπάρχει εκεχειρία, όλοι θα πρέπει να είναι χαρούμενοι γι’ αυτό. Όλοι θα πρέπει να υποστηρίξουν αυτή τη διαδικασία», δήλωσε στους δημοσιογράφους στη γενική συνέλευση των ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών συλλόγων (EFC πρώην ECA) στη Ρώμη.

Όσοι έχουν την ευθύνη να μεσολαβήσουν και να κάνουν αυτά τα βήματα, το έχουν κάνει και τώρα όλοι οι άλλοι θα πρέπει να το υποστηρίξουν. Ξεπερνάει το ποδόσφαιρο, αλλά περιλαμβάνει το ποδόσφαιρο».