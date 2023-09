Συνεχίζει το μπαράζ επαφών που έχει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, καθώς στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ συναντήθηκε με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν πληθώρα θεμάτων σχετικά με τις εξελίξεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο με κυριότερο το μεγάλο πρόβλημα της οπαδικής βίας.

Μάλιστα σύμφωνα με το MEGA, στο πλαίσιο της συνάντησης ο Τζιάνι Ινφαντίνο χάρισε στον πρωθυπουργό μία επίσημη μπάλα καθώς και το πορτοφολάκι που έχουν οι διαιτητές με την κίτρινη και την κόκκινη κάρτα.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μάλιστα έδειξε την κόκκινη κάρτα στις κάμερες κάνοντας και τη σχετική πλάκα καθώς με διάθεση χιούμορ είπε πως πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον δώρο, το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει στο υπουργικό συμβούλιο.

Τόσο ο πρόεδρος της FIFA όσο και οι παραβρισκόμενοι έβαλαν τα γέλια.

Αυτή ήταν η πρώτη συνάντηση ανάμεσα στους δύο άνδρες μετά την επανεκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη τον περασμένο Ιούνιο ωστόσο δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τζιάνι Ινφαντίνο συναντάει τον Έλληνα πρωθυπουργό στη Νέα Υόρκη καθώς είχαν συναντηθεί και τον Σεπτέμβριο 2021 στο περιθώριο της 76ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Τότε ο πρόεδρος της FIFA είχε κάνει δώρο στον Κυριάκο Μητσοτάκη μία φανέλα με το νούμερο «9» και το επίθετό του.

FIFA President Gianni Infantino presents @kmitsotakis, the Prime Minister of Greece, with a personalised @FIFAcom jersey prior to a meeting around the 76th Session of the @UN General Assembly in New York, USA pic.twitter.com/sUm8c52CS4

— FIFA Media (@fifamedia) September 23, 2021