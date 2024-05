Το παράρτημα του Πανεπιστημίου Κολούμπια της Αμερικανικής Ένωσης Καθηγητών Πανεπιστημίου ζήτησε ψήφο δυσπιστίας για την πρόεδρο του ιδρύματος, Μινούς Σαφίκ λόγω της στάσης της απέναντι στις κινητοποιήσεις για τη Γάζα.

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση επέκρινε την απόφαση της Σαφίκ, του διοικητικού συμβουλίου του πανεπιστημίου και άλλων αξιωματούχων του Κολούμπια να καλέσουν αστυνομικούς της Νέας Υόρκης για να καταστείλουν τις φοιτητικές διαμαρτυρίες στις 30 Απριλίου.

«Αυτά τα αδικήματα κορυφώθηκαν με την τρομακτική επίθεση της αστυνομίας εναντίον των φοιτητών μας, η οποία τώρα με ντροπή προβάλλεται για να τη δει όλος ο κόσμος», γράφει η Ένωση, προσθέτοντας ότι φοιτητές, καθηγητές και προσωπικό παραμένουν αποκλεισμένοι από την πανεπιστημιούπολη.

«Η ψήφος δυσπιστίας είναι ο μόνος τρόπος για να ξεκινήσουμε την ανοικοδόμηση της διαλυμένης κοινότητάς μας και να αποκαταστήσουμε τις βασικές αξίες του Πανεπιστημίου, όπως η ελευθερία του λόγου, το δικαίωμα στην ειρηνική συνάθροιση και η κοινή διακυβέρνηση», τονίζεται.

BREAKING @columbia AAUP calls for a vote of no confidence in Pres. Shafik and the whole university administration

