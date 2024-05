Ο Ολυμπιακός διέλυσε το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης την Άστον Βίλα στο «Villa Park» με 4-2, στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του Europa Conference League και έκανε τεράστιο βήμα για την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης, που θα γίνει στις 29 Μαΐου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η μυθική νίκη των παικτών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ήρθε μάλιστα υπό το βλέμμα του πρίγκιπα Ουίλιαμ, ο οποίος βρέθηκε στις εξέδρες για να απολαύσει το παιχνίδι.

Ο ίδιος έχει φίλος της Άστον Βίλα και δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από το μεγάλο παιχνίδι της ομάδας του κόντρα στους Πειραιώτες.

Η κάμερα μάλιστα τον «έπιασε» να είναι αρκετά εκδηλωτικός σε διάφορα διαστήματα της αναμέτρησης, ενώ πανηγύρισε και τα γκολ των Γουότκινς (45+1’) και Ντιαμπί (52’).

🎥 Prince William is in attendance for the Aston Villa-Olympiacos game!pic.twitter.com/VLjeQBnAiy

— CentreGoals. (@centregoals) May 2, 2024