Μια πρωτότυπη απόφαση πήρε ο Ιλκάι Γκουντογκάν για τα αποδυτήρια της νέας του ομάδας, της Γαλατασαράι. Ο Γερμανός ποδοσφαιριστής επέβαλε έναν νέο κανόνα στους συμπαίκτες του, ο οποίος αφορά την… Nutella.

Ο Γκουντογκάν απαγόρευσε την κατανάλωση της κρέμας φουντουκιού από τους συμπαίκτες του, καθώς είδε ένα μεγάλο βάζο της Nutella στο προπονητικό κέντρο της τουρκικής ομάδας και η αντίδραση του ήταν έντονη, καθώς «κατσάδιασε» τους συμπαίκτες του και μάλιστα έλεγξε και τις αποθήκες τις ομάδας για να δει τι άλλο υπήρχε σε αυτές.

Ο Γκουντογκάν μάλιστα απομάκρυνε οτιδήποτε άλλο μπορεί να θεωρηθεί επιβλαβές για την αγωνιστική ετοιμότητα των συμπαικτών του, με τον προπονητή της ομάδας, Οκάν Μπουρούκ, να επευφημεί αυτή την κίνηση του ποδοσφαιριστή του, ενώ μάλιστα ενέκρινε και την αυστηρότερη καθημερινή διατροφή των παικτών του.