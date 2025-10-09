Μια νέα σελίδα άνοιξε για το Καυτανζόγλειο Εθνικό Στάδιο, που μετά από δεκαετίες αβεβαιότητας και λειτουργικών περιορισμών, αποκτά επιτέλους πλήρη νομιμότητα, ασφάλεια και σύγχρονη υποδομή.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα καθοριστικό βήμα για την αναγέννηση του αθλητισμού στη Βόρεια Ελλάδα, με την πόλη να αποκτά ξανά έναν χώρο αντάξιο του ονόματος και της ιστορίας της.

Το Καυτανζόγλειο, σύμβολο δεκαετιών, μετατρέπεται σε ένα ασφαλές, ενεργειακά αναβαθμισμένο και τεχνικά άρτιο στάδιο, έτοιμο να φιλοξενήσει διοργανώσεις υψηλών προδιαγραφών — από εγχώριους αγώνες μέχρι διεθνείς διοργανώσεις.

Εργασίες εκ βάθρων και επενδύσεις άνω των 22.000.000 ευρώ

Η συνολική αναβάθμιση του Καυτανζογλείου δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο έργο, αλλά ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επανεκκίνησης. Με συντονισμό του Υπουργείου Αθλητισμού και τη συμβολή του Υπουργείου Οικονομικών, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Υπερταμείου, εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση που ξεπερνά τα 22.000.000 ευρώ.

Η ενεργειακή αναβάθμιση, προϋπολογισμού 14.000.000 ευρώ σε συνδυασμό με την επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 11.300.000 ευρώ φέρνει μια ριζική αλλαγή στις εγκαταστάσεις, τόσο του κεντρικού όσο και του βοηθητικού σταδίου.

Από τα στατικά έργα ενίσχυσης και την αντικατάσταση του ταρτάν, μέχρι τα νέα καθίσματα, το σύγχρονο ηλεκτρονικό scoreboard και τον ανανεωμένο φωτισμό, κάθε παρέμβαση στοχεύει στη βιώσιμη λειτουργία και την ασφάλεια του χώρου.

Κεντρικό και Βοηθητικό Στάδιο: πλήρης αναβάθμιση σε κάθε επίπεδο

Στο κεντρικό στάδιο, προβλέπεται η υλοποίηση στατικών ενισχύσεων στο άνω διάζωμα των κερκίδων, η αντικατάσταση του φθαρμένου ταρτάν και των καθισμάτων, καθώς και η εγκατάσταση νέου ηλεκτρονικού πίνακα και αναβαθμισμένου ηχητικού και φωτιστικού εξοπλισμού. Το control room αποκτά ολοκληρωμένα συστήματα εικόνας και ήχου, φέρνοντας το στάδιο σε επίπεδα διεθνών προδιαγραφών.

Αντίστοιχα, στο βοηθητικό στάδιο, οι παρεμβάσεις είναι εξίσου ουσιαστικές: νέο ταρτάν, ανακατασκευή του φυσικού χλοοτάπητα, σύγχρονο αρδευτικό σύστημα, νέα στέγαστρα και 1.000 θέσεις καθισμάτων για θεατές.

Παράλληλα, εγκαθίστανται νέες ηλεκτρομηχανολογικές υποδομές, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις για ψύξη-θέρμανση και πλήρης προσβασιμότητα για ΑμεΑ, αναβαθμίζοντας συνολικά την εμπειρία αθλητών και κοινού.

Από την αδράνεια στην πλήρη λειτουργία

Η σημερινή εικόνα του Καυτανζογλείου έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη στασιμότητα των προηγούμενων ετών. Για δεκαετίες, το Στάδιο λειτουργούσε με περιορισμούς, χωρίς τις απαραίτητες άδειες και με σοβαρές τεχνικές εκκρεμότητες.

Πλέον, με βεβαίωση στατικής επάρκειας, πιστοποιητικά πυρασφάλειας, ηλεκτρολογική ασφάλεια και επαρκή αριθμό απινιδωτών, το Καυτανζόγλειο αποκτά ξανά την πλήρη λειτουργικότητά του — και μαζί, τη θέση που του αξίζει στο χάρτη των μεγάλων ελληνικών και ευρωπαϊκών σταδίων.

Μια νέα εποχή για τη Θεσσαλονίκη και τον αθλητισμό

Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, μιλώντας στην εκδήλωση «Το Καυτανζόγλειο στη νέα εποχή», χαρακτήρισε τη μέρα ιστορική για τη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας πως αποκαθίσταται μια αδικία ετών.

«Η πόλη αποκτά ένα πραγματικό κόσμημα, έτοιμο να υποδεχτεί μεγάλες διοργανώσεις με ασφάλεια και σύγχρονες υποδομές», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας τα εύσημα σε όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του σχεδίου.

Η εκδήλωση αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την αθλητική κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Παρόντες ήταν εκπρόσωποι σωματείων, οι ΠΑΕ ΠΑΟΚ και Ηρακλής, θεσμικοί φορείς, αλλά και προσωπικότητες όπως οι Άγγελος Χαριστέας, Γιάννης Γκούμας και Ζήσης Βρύζας, που με τη συμβολική τους παρουσία υπενθύμισαν τον δεσμό του ελληνικού ποδοσφαίρου με τη Θεσσαλονίκη.

Το Καυτανζόγλειο ξαναγίνεται σημείο αναφοράς

Μετά από χρόνια υποβάθμισης, το Καυτανζόγλειο επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, όχι μόνο ως αθλητική έδρα, αλλά και ως πολυλειτουργικό κέντρο πολιτισμού και αθλητισμού.

Η ολοκλήρωση των έργων δεν σηματοδοτεί απλώς μια τεχνική αναβάθμιση, αλλά μια ευρύτερη επανεκκίνηση για τον ρόλο της Θεσσαλονίκης στον ελληνικό αθλητισμό.

Η νέα εποχή του Καυτανζογλείου δεν είναι απλώς ένα έργο υποδομής — είναι σύμβολο επανατοποθέτησης μιας ολόκληρης πόλης στο επίπεδο που της αξίζει.