Η προγραμματισμένη συναυλία του δημοφιλούς ράπερ ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη αλλάζει ημερομηνία, όπως γνωστοποίησε η διοργανώτρια εταιρεία, λόγω του προγράμματος του Καυτανζόγλειου Σταδίου και των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την 1η Νοεμβρίου, στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Επίσης, η εταιρεία ανακοίνωσε τη διάθεση επιπλέον εισιτηρίων γενικής εισόδου προς 15 ευρώ. Κάθε αγοραστής μπορεί να προμηθευτεί έως και τέσσερα εισιτήρια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά την εξάντληση αυτής της δεύτερης φάσης προπώλησης δεν θα υπάρξει νέα διάθεση εισιτηρίων για τη συγκεκριμένη ημερομηνία.