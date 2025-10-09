Προβληματισμό προκαλούν τα επεισόδια με πρωταγωνιστές παραβατικούς μετανάστες, καθώς μετά τον 43χρονο Γεωργιανό που ήταν γνώριμος στις Αρχές και κακοποίησε φρικτά τη σύντροφό του χτυπώντας την με πιρούνι στο πρόσωπο, μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες έρχεται ένα ακόμη περιστατικό με Ιρακινό μετανάστη να επιτίθεται σε μηχανοδηγό του Μετρό.

Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που ο 19χρονος κάνει κάτι ανάλογο, καθώς είχε επιτεθεί στο παρελθόν σε επιβάτες του Μετρό, ενώ έχει καταδικαστεί στις 8/12/2024 σε ποινή κάθειρξης 5 ετών χωρίς αναστολή για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. έτσι και τώρα, επιτέθηκε και πάλι σε επιβάτες, αλλά και σε μηχανοδηγό συρμού της γραμμής 3 του Μετρό στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας». Μάλιστα, ο νεαρός συνέχισε να προκαλεί, παρά το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι του σταθμού τον κατέγραφαν με κινητό τηλέφωνο, μέχρι να φθάσει η Αστυνομία, την οποία είχαν ειδοποιήσει.

Σημειώνεται πως κατά την πρώτη επίθεση σε τουρίστα από την Γερμανία στο Μετρό, το θύμα της επίθεσης δεν κινήθηκε νομικά, γιατί ήθελε να προλάβει την πτήση του. Κινήθηκε όμως η Αττικό Μετρό, που του έκανε μήνυση. Ο 19χρονος δηλώνει γεννημένος την 1/1/2006 και μπήκε στην Ελλάδα στις 2 Σεπτεμβρίου 2019 από τη Σάμο ως ασυνόδευτο ανήλικο. Είχε καταθέσει αίτημα για άσυλο, που σε πρώτο βαθμό απορρίφθηκε. Εκπρόθεσμα και ενώ είχαν περάσει κοντά 2 χρόνια κατέθεσε προσφυγή που έγινε δεκτή και πήρε άσυλο. Η συνέντευξη που έγινε στις 4/11/2020 στην Αττική είχε απόφαση α΄ βαθμού απορριφθείσα στις 19/11/2020. Πήρε άδεια διαμονής στις 27/7/2022, η οποία έληξε στις 26/7/2025. Ο ίδιος δεν έχει κάνει αίτηση ανανέωσης.

Κατά την παραμονή του στην Ελλάδα, ο 19χρονος είχε νοσηλευτεί στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο για χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ αλλά για και αδυναμία προσαρμογής σε δομή ασυνόδευτων ανηλίκων. Όπως έγινε γνωστό, μετά από συντονισμένες ενέργειες του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη και του Αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ξεκίνησε η διαδικασία ανάκλησης του καθεστώτος ασύλου.