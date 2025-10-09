Μια νέα ευκαιρία στήριξης για οικογένειες παιδιών με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές ανοίγει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το πιλοτικό πρόγραμμα «Πρώιμη Οικογενειοκεντρική Παιδική Παρέμβαση» (ΠΠΠ) προσφέρει voucher έως 800 ευρώ το μήνα για την υποστήριξη των παιδιών έως 6 ετών και των οικογενειών τους.

Στόχος του προγράμματος, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ, είναι να καλύψει τουλάχιστον 2.500 παιδιά, προσφέροντάς τους πρώιμη και εξειδικευμένη φροντίδα.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν γονείς παιδιών

Ηλικίας από 0 έως 6 ετών.

Με αναπηρία ή αναπτυξιακή διαταραχή (όπως Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος, νοητική αναπηρία, γενετικά σύνδρομα, κινητικές ή αισθητηριακές δυσκολίες, διαταραχές λόγου και ομιλίας).

Ή με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης αναπτυξιακών δυσκολιών, βάσει ιατρικής ή ψυχοκοινωνικής αξιολόγησης.

Το ποσό του voucher διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των μηνιαίων συνεδριών

800 € / μήνα για τουλάχιστον 20 συνεδρίες,

600 € / μήνα για τουλάχιστον 15 συνεδρίες,

400 € / μήνα για τουλάχιστον 10 συνεδρίες.

Κάθε voucher του νέου προγράμματος χρηματοδοτεί συνεδρίες πρώιμης παιδικής παρέμβασης, προσφέροντας στους γονείς καθοδήγηση και συμβουλευτική, αλλά και στα παιδιά ειδικές θεραπείες όπως λογοθεραπεία, εργοθεραπεία και φυσικοθεραπεία. Στο πακέτο περιλαμβάνονται επίσης εκπαίδευση στη νοηματική γλώσσα, υποστηρικτική τεχνολογία, κινητικότητα και προσαρμογή του παιδιού στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Οι υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά από πιστοποιημένους παρόχους, οι οποίοι θα εγγραφούν στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης που δημιουργεί η ΕΕΤΑΑ Α.Ε. Οι γονείς θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το voucher σε μη κερδοσκοπικούς φορείς, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Δημοτικές Δομές, Μονάδες Ψυχικής Υγείας και Κέντρα Ειδικών Θεραπειών που παρέχουν τις απαραίτητες υπηρεσίες σε παιδιά και άτομα με αναπηρία.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, οι αιτήσεις των παρόχων θα ξεκινήσουν το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2025 και θα μείνουν ανοιχτές για 15 ημέρες. Αμέσως μετά, στις αρχές Νοεμβρίου, θα ανοίξουν οι αιτήσεις των γονέων – ωφελούμενων. Τα αποτελέσματα και η μοριοδότηση αναμένονται μέχρι το τέλος του έτους, μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων από την ΕΕΤΑΑ.