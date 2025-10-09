Ένα νέο ενιαίο Μητρώο που θα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες για κάθε όχημα που κυκλοφορεί στην Ελλάδα, αλλά και για τους ιδιοκτήτες τους, σχεδιάζει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης η οποία ετοιμάζεται να στείλει πάνω από 1 εκατ. ειδοποιητήρια για ΙΧ που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ, είναι ανασφάλιστα ή δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας.

Η ψηφιακή πλατφόρμα που βρίσκεται στα σκαριά θα φέρει «κάτω από την ίδια στέγη» δεδομένα από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς, ώστε να υπάρχει ενιαία εικόνα και πραγματική αποτύπωση της κατάστασης κάθε οχήματος.

Σήμερα, υπουργείο Μεταφορών, ΑΑΔΕ, Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης, ΚΤΕΟ και Μητρώο Πολιτών τηρούν ξεχωριστές βάσεις δεδομένων, χωρίς πλήρη διαλειτουργικότητα, με αποτέλεσμα συχνά να εμφανίζονται αντιφάσεις στα στοιχεία μεταξύ των υπηρεσιών.

Η πλατφόρμα θα χαρτογραφήσει όλα τα δεδομένα για κάθε αυτοκίνητο. Από τα στοιχεία του κατόχου και την άδεια κυκλοφορίας, μέχρι το αν είναι ασφαλισμένο, αν έχει τεθεί σε προσωρινή ή οριστική αδράνεια, αν έχει περάσει από ΚΤΕΟ, αν έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας, ή αν έχει καταστραφεί ή κλαπεί.

Έλεγχοι σε πραγματικό χρόνο

Με τη συγκέντρωση όλων αυτών των πληροφοριών, οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση κάθε οχήματος και να πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους και διασταυρώσεις για τον εντοπισμό παραβατών.

Όπως εξηγεί ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, «θα γνωρίζουμε από την αρχή ποιο όχημα δεν έχει ασφαλιστεί, ποιο δεν έχει πληρώσει τέλη κυκλοφορίας ή δεν έχει περάσει από ΚΤΕΟ».

Μέσω του νέου συστήματος:

– Θα ενημερώνονται πολίτες και υπηρεσίες για την πραγματική κατάσταση κάθε οχήματος.

– Θα αποστέλλονται ειδοποιήσεις στους κατόχους για την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα επιβάλλονται πρόστιμα και κυρώσεις όπως προβλέπει ο νόμος.

Παραβάτες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ήδη η μεγάλη διασταύρωση των στοιχείων για τα οχήματα που κυκλοφορούν στη χώρα.

Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα:

– 700.000 οχήματα δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ, ενώ συνολικά πάνω από 1,2 εκατ. αγνόησαν τον τεχνικό έλεγχο την τελευταία επταετία.

– 243.904 οχήματα έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας αλλά δεν είναι ασφαλισμένα.

– 113.382 οχήματα είναι ασφαλισμένα αλλά δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας.

Σε πρώτη φάση, οι ιδιοκτήτες που εντοπίστηκαν να έχουν εκκρεμότητες με ασφάλιση, τέλη ή ΚΤΕΟ θα λάβουν ειδοποιητήρια έως το τέλος Οκτωβρίου. Όσοι δεν τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους, θα λάβουν νέο «ραβασάκι» με τα πρόστιμα που προβλέπονται.

Τα πρόστιμα

Ανάλογα με την παράβαση και τον τύπο του οχήματος, τα πρόστιμα ανέρχονται σε:

– 250 ευρώ για ανασφάλιστα δίκυκλα

– 500 ευρώ για ανασφάλιστα ΙΧ

– 1.000 ευρώ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης

– 400 ευρώ για μη διενέργεια τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ)

– Πρόστιμο ίσο με τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας για καθυστερήσεις άνω του έτους.

Τρεις μήνες μετά την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου και σε περίπτωση που από τον ηλεκτρονικό διασταυρωτικό έλεγχο διαπιστώνεται παράβαση, διενεργείται υποχρεωτικά δεύτερος ηλεκτρονικός διασταυρωτικός έλεγχος και εφόσον διαπιστωθεί μη συμμόρφωση του κατόχου του οχήματος θα αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες.