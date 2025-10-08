Το φρικτό δυστύχημα στην Αλαμπάμα, που στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους, ξαναήρθε στο προσκήνιο την περασμένη εβδομάδα, καθώς ξεκίνησε η δίκη του 22χρονου που έριξε το σκάφος του πάνω σε βάρκα ψαράδων. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στη λίμνη Σμιθ κατά τη διάρκεια τουρνουά ψαρέματος, και η στιγμή της σύγκρουσης καταγράφηκε σε βίντεο.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, το σκάφος αναπτύσσει ταχύτητα με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στη βάρκα των 3 ψαράδων. Από την σύγκρουση τραυματίστηκαν θανάσιμα ο 58χρονος Τζόι Μ. Μπρουμ ενώ ο 44χρονος Τζον Κ. Κλαρκ και ο 62χρονος Τζέφρι Κ. Λιτλ, έπεσαν στην θάλασσα και πνίγηκαν.

Παρά το γεγονός ότι το σκάφος κινούνταν με 108 χλμ/ώρα τη στιγμή της σύγκρουσης, ο αρχηγός της Πεζοναυτικής Περιπολίας της Αλαμπάμα, Ματ Μπρουκς, δήλωσε ότι η ταχύτητα δεν ήταν καθοριστικός παράγοντας. Αντίθετα, η συντριβή οφείλεται σε απροσεξία, απόσπαση της προσοχής και έλλειψη επαγρύπνησης του χειριστή.