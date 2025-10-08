Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ετοιμάζεται να μπει σιγά σιγά στην pre-seasson στο NBA με τους Μιλγουόκι Μπακς. Την ίδια στιγμή, το ESPN αφήνει να εννοηθεί ότι το μέλλον του στα “Ελάφια” δεν θεωρείται τόσο βέβαιο!

Ο γνωστός ρεπόρτερ του ESPN, Σαμς Σαράνια έκανε λόγο σε ρεπορτάζ του -νωρίτερα την Τρίτη (07.10.2025)- για συζητήσεις των Μιλγουόκι Μπακς με τους Νιου Γιορκ Νικς για την ανταλλαγή του, το περασμένο καλοκαίρι. Μάλιστα, τόνισε ότι ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ξεχωρίσει την ομάδα της Νέας Υόρκης, για μία ενδεχόμενη αποχώρησή του από τα “Ελάφια”.

Windy: “There has been an expectation for quite some time that Giannis’ days in Milwaukee one way or another are numbered. Whether that was gonna happen this year, whether it’s gonna happen potentially during this season, or whether it could happen next summer” pic.twitter.com/KNkKxeulcy — Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) October 7, 2025

Τώρα, έρχεται η σειρά του Μπράιαν Γουίντχορστ. Ο γνωστός insider του ESPN ανέφερε πως οι άνθρωποι των Μπακς πιστεύουν εδώ και καιρό πως ο “Greek freak” δεν θα παραμείνει για πολύ καιρό ακόμη στην ομάδα. Το μόνο που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη, είναι πότε θα αποχωρήσει και με ποιο προορισμό.

“Υπήρχε εδώ και αρκετό καιρό η προσδοκία ότι οι μέρες του Γιάννη στο Μιλγουόκι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο είναι μετρημένες. Είτε αυτό επρόκειτο να συμβεί φέτος, είτε πρόκειται να συμβεί ενδεχομένως κατά τη διάρκεια αυτής της σεζόν, είτε αν θα συμβεί το επόμενο καλοκαίρι”, ανέφερε αναλυτικά ο Γουίντχορστ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος παραμένει το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο των Μπακς.