Η μεξικανική ιστοσελίδα El Futbolero αποκαλύπτει πως ο 29χρονος μέσος βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετών συλλόγων της Liga MX, με την Τσίβας να δείχνει έτοιμη να τον επαναπατρίσει.

Η ομάδα της Γκουαδαλαχάρα θεωρεί τον Πινέδα ιδανική επιλογή και είναι έτοιμη να δαπανήσει σημαντικό ποσό για να πείσει την ΑΕΚ στην επόμενη μεταγραφική περίοδο.

Ο προπονητής της Τσίβας, Χαβιέ Μίερ, βλέπει στο πρόσωπο του Πινέδα έναν παίκτη που γνωρίζει καλά το περιβάλλον και αποτελεί κομμάτι της ιστορίας του συλλόγου.

Ο Πινέδα φόρεσε τα χρώματα της Τσίβας από πολύ νεαρή ηλικία, κατακτώντας όλα τα εγχώρια τρόπαια. Στη συνέχεια πήρε μεταγραφή στην Κρουζ Αζούλ, όπου πρόσθεσε ακόμη ένα πρωτάθλημα στο ενεργητικό του, προτού ανοίξει τα φτερά του για την Ευρώπη.

Στην ΑΕΚ αγωνίζεται από το 2022, μετρώντας μέχρι σήμερα 138 εμφανίσεις, 15 γκολ και 13 ασίστ, ενώ ήταν βασικό γρανάζι στο νταμπλ της σεζόν 2022/23.

Παρά τα σενάρια, ότι το συμβόλαιο του Πινέδα με την Ένωση εκπνέει το καλοκαίρι του 2027, κάτι που δίνει στην ΑΕΚ ισχυρή διαπραγματευτική θέση σε περίπτωση επίσημης πρότασης.