Η ομάδα του Νέστου Χρυσούπολης προπονείται στο «Le Chalet» στα Πηγάδια της Ξάνθης εν όψει της αναμέτρησης της Κυριακής κόντρα στον Καμπανιακό (11/10, 16:00), με ένα ασυνήθιστο περιστατικό να σημειώνεται κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

Συγκεκριμένα, ένα ελικόπτερο προσγειώθηκε στο γήπεδο, πιθανώς λόγω του κακού καιρού που επικρατούσε στην περιοχή, διακόπτοντας προσωρινά τη ρουτίνα των ποδοσφαιριστών.

Το περιστατικό καταγράφηκε και δημοσιεύτηκε σε βίντεο από τον φροντιστή του Νέστου, Βασίλη Κουτρουλό, στο προσωπικό του προφίλ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.