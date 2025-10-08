Αγαπητό ημερολόγιο,

Εγώ είμαι ο Μπούμπης.

Αποφάσισα να ξεκινήσω αυτό το ημερολόγιο γιατί, μεταξύ μας, έχω αρχίσει να σκέφτομαι πολλά τελευταία.

Όλοι λένε ότι η σκυλίσια ζωή είναι εύκολη. Αλλά δεν είναι έτσι. Εγώ είμαι σκύλος, σύντροφος, φύλακας, ψυχολόγος του Τάκη. Λίγο απ’ όλα.

Το πρωί πήγαμε στο πάρκο κοντά στο σπίτι μας. Όπως κάθε μέρα, ίδιο παγκάκι, ίδιο δέντρο. Αλλά…διαφορετικός Τάκης. Εγώ πάντα δίπλα του φυσικά. Σήμερα είχε το βλέμμα κολλημένο στο κινητό. Όταν κάνει έτσι, καταλαβαίνω πως κάτι συμβαίνει.

Δεν άντεξα, είπα θα τον στριμώξω. Να δω τι σκέφτεται, μήπως έχει πάλι δουλειές και θα τρέχει στην τράπεζα και θα με αφήσει μόνο μου. Και έτσι τον ρώτησα.

«Τάκη… τώρα που χάλασε το αμάξι σου, θα πας στην τράπεζα για δάνειο;»

Και μάντεψε. Όχι μου λέει. Έκανε ήδη αίτηση online για Δάνειο ΕΞΠΡΕΣ μέχρι 6.000 ευρώ, μέσα σε πέντε λεπτά και όλα καλά. Ούτε πανικός, ούτε τρεχάματα. Εγώ μόνο ζήλεψα λίγο γιατί αν είχα δικό μου app, θα είχα κάνει αίτηση για lifetime προμήθεια από κόκαλα.

Όμως δεν σταμάτησα εκεί. Τι να κάνω; Ήθελα να βεβαιωθώ και ξαναρώτησα.

«Τάκη… αύριο-μεθαύριο, που θα παντρευτείς (λέμε τώρα, κούφια η ώρα), τι θα κάνεις; Θα τρέχεις στην τράπεζα να βάλεις συνδικαιούχο;»

Και μου απάντησε όλο άνεση ότι θα το κάνει online.

Ημερολόγιό μου, δεν σου κρύβω ότι πάγωσα. Δεν περίμενα αυτή την απάντηση. Δηλαδή, εγώ και να παντρευόμουν, εκείνον θα έβαζα συνδικαιούχο. Αλλά είπα να μην του δείξω τίποτα. Δεν χρειάζεται να τα ξέρει και όλα.

Τον ρώτησα λοιπόν όλο άνεση πώς θα γίνει αυτό χωρίς να πάει στην τράπεζα. Και πάλι μου είπε ότι η προσθήκη συνδικαιούχου θα μπορούσε να γίνει εύκολα σε λίγα λεπτά, μέσα από το app.

Εγώ; Απλά έμεινα να σκέφτομαι πως τουλάχιστον, έτσι, θα τον έχω πιο πολύ δίπλα μου και δεν θα με αφήνει μόνο μου για να τρέχει στην τράπεζα. Αλλά δεν ήμουν σίγουρος ακόμα. Οπότε λέω ας κάνω άλλη μια ερώτηση.

Λέω θα τον ρωτήσω για το μαγαζί του. Ξέρω πως το αγαπάει. Οπότε λέω να δεις αυτό θα είναι. Σίγουρα θα πάει στην τράπεζα πάλι για καμιά συμβουλή. Αλλά όχι. Ο Τάκης, τελικά μου είπε πως θα κάνει βιντεοκλήση με τον RM του, όπως και την προηγούμενη φορά. Ξέρεις, με τον προσωπικό του σύμβουλο που τα λένε όλα (ας μην το σχολιάσω αυτό) και του δίνει λύσεις άμεσα.

Και ξέρεις κάτι ακόμα ημερολόγιό μου, τότε κατάλαβα. Ο Τάκης δεν έχει πια δικαιολογία να τρέχει πουθενά. Γιατί επέλεξε την Εθνική Τράπεζα όπου όλα γίνονται ψηφιακά, από το κινητό του, γρήγορα, απλά, και με ανθρώπινη υποστήριξη, όποτε χρειαστεί. Οπότε, πιο πολλές βόλτες για μένα!