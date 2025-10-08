Ο Τομ Χανκς χάρισε σε Νεοϋορκέζους μια αξέχαστη έκπληξη αυτή την εβδομάδα, όταν εθεάθη να χρησιμοποιεί το μετρό της πόλης.

Όπως μεταδίδει σε αποκλειστικό της ρεπορτάζ η Daily Mail, παρά τη διασημότητά του, ο 69χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός απέδειξε για άλλη μια φορά την απλότητά του, επιλέγοντας τα δημόσια μέσα μεταφοράς.

Οι συνεπιβάτες του τον αναγνώρισαν να στέκεται διακριτικά στο βαγόνι, ντυμένος απλά με χακί μπουφάν, σκούρο γκρι πουλόβερ, μαύρο παντελόνι και πράσινο καπέλο των Yankees, ενώ φορούσε γυαλιά και μάσκα προστασίας.

Alert – Tom Hanks leaves fans stunned as he braves the subway alongside everyday New Yorkers https://t.co/IEJJZYv8RC pic.twitter.com/MaS4x1BKYh — Alert Content (@thealertcontent) October 8, 2025

Ο Χανκς φαινόταν απόλυτα άνετος κατά τη διάρκεια της μετακίνησής του, καθώς παρέμενε κοντά στις πόρτες και κοίταζε γύρω από το γεμάτο βαγόνι σαν οποιοσδήποτε άλλος επιβάτης. Μερικοί οξυδερκείς επιβάτες φάνηκαν τελικά να τον αναγνωρίζουν, με έναν να τραβάει φωτογραφίες από την απροσδόκητη συνάντηση που άρχισαν γρήγορα να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο.

Αν και ο καλλιτέχνης αναμφίβολα έχει πρόσβαση σε αυτοκίνητο, είναι ανάμεσα σε αρκετούς διάσημους, όπως ο Χάρισον Φορντ, που έχουν εθεαθεί πρόσφατα να χρησιμοποιούν το μετρό για να μετακινούνται στο Μανχάταν.