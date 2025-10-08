Ο Κρίστιαν Ρούτσι, γιος του Πάνου Ρούτσι, έφτασε στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη μετά τη λήξη της 23ήμερης απεργίας πείνας του πατέρα του. Δήλωσε ανακουφισμένος που ο πατέρας του σταμάτησε την απεργία, εκφράζοντας απορία γιατί χρειάστηκαν τόσες μέρες για να λυθεί το ζήτημα. Mιλώντας στην εκπομπή Super Κατερίνα είπε πως όλο αυτό το διάστημα βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία μαζί του, προσπαθώντας να του δίνει κουράγιο, παρότι ανησυχούσε για την υγεία του λόγω των καρδιολογικών του προβλημάτων.

Σε ερώτηση αν κατά τη διάρκεια της απεργίας πείνας φοβήθηκε για τον πατέρα του και αν του ζήτησε να σταματήσει, απάντησε: «Του είπα να το ξανασκεφτεί, γιατί ανησυχούσα για την υγεία του — είχε και τα δικά του καρδιολογικά προβλήματα, αλλά επέμενε».

Ο Κρίστιαν χαρακτήρισε τον πατέρα του ήρωα, αναφέροντας τη μεγάλη στήριξη που δέχτηκε από πολίτες σε όλη τη χώρα. «Ο μπαμπάς μου είναι ήρωας. Παιδιά του λένε “είσαι ο πατέρας μας”», είπε συγκινημένος.

Μιλώντας συγκινημένος για τον αδελφό του Ντένις, που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη, είπε ότι εύχεται να τους βλέπει από ψηλά.

Τέλος, αποκάλυψε ότι σήμερα είναι τα γενέθλια του πατέρα του, και η οικογένεια ετοιμάζει μια έκπληξη στο Σύνταγμα για να του χαρίσει χαρά μετά τις δύσκολες εβδομάδες που πέρασαν.