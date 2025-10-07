Στη δεύτερη επέτειο της εφόδου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε νέα έκκληση για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

«Βάλτε τέλος τώρα στις εχθροπραξίες στη Γάζα, στο Ισραήλ και στην περιοχή», αναφέρει στο μήνυμά του – το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα στα αγγλικά, στα αραβικά και στα εβραϊκά – μέσω των υπηρεσιών του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Ο Γκουτέρες χαρακτηρίζει την πρόταση που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ως «ευκαιρία» για να τερματιστεί η σύγκρουση. «Έπειτα από δυο τραυματικά χρόνια, πρέπει να επιλέξουμε την ελπίδα. Τώρα», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, καλεί εκ νέου τη Χαμάς να απελευθερώσει «άνευ όρων και άμεσα» τους ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

«Βάλτε τέλος στα δεινά όλων. Αυτή είναι ανθρωπιστική καταστροφή κλίμακας που δεν μπορεί να διανοηθεί κανείς», τονίζει ο Γενικός Γραμματέας.

Καταλήγοντας, υπογραμμίζει ότι είναι επείγον να σιγήσουν τα όπλα και να ξεκινήσει μια «αξιόπιστη πολιτική διαδικασία», προκειμένου να αποφευχθεί νέα αιματοχυσία και να ανοίξει ο «δρόμος για την ειρήνη» στην περιοχή.