Η Γερμανία σχεδιάζει τη διοργάνωση διεθνούς διάσκεψης για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με δήλωση του υπουργού Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ. Όπως ανέφερε, το Βερολίνο θεωρείται πλέον αποδεκτός διαμεσολαβητής τόσο από το Ισραήλ όσο και από τους Παλαιστίνιους, ενώ εκτίμησε ότι μια «καταρχήν συμφωνία» βάσει του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

«Είμαστε αποδεκτοί και από τις δύο πλευρές. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα και θέλουμε να το αξιοποιήσουμε. Ως εκ τούτου, η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει να οργανώσει μια διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας και να προσφέρει επίσης δικά της κεφάλαια. Η Γερμανία είναι έτοιμη να αναλάβει εδώ ηγετικό ρόλο», δήλωσε ο Βάντεφουλ σε συνέντευξή του στο πρώτο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης ARD από το Τελ Αβίβ.

Ο Γερμανός υπουργός υπογράμμισε ότι η διεθνής ευθύνη της χώρας του έχει αυξηθεί και ότι το Βερολίνο είναι έτοιμο να ανταποκριθεί, κάτι που, όπως είπε, «θα συμβάλει και στην αντιμετώπιση των διχαστικών τάσεων στη Γερμανία».

Διπλωματικές επαφές και ρόλος του Βερολίνου

Ο υπουργός Εξωτερικών, που αναμένεται να συναντηθεί αύριο στο Κάιρο με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Μπαντρ Αμπντέλ-Ατί, δήλωσε ότι προσέφερε σε Ισραήλ και Παλαιστίνιους εκτεταμένη γερμανική υποστήριξη για την εφαρμογή του σχεδίου Τραμπ. «Ως διεθνώς περιζήτητος εταίρος σε θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας, σταθεροποίησης και ανοικοδόμησης, έχουμε κάτι να προσφέρουμε», σημείωσε μετά τις συναντήσεις του με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ και συγγενείς ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Όπως είπε, οι Ισραηλινοί και οι Άραβες συνομιλητές του δίνουν μεγάλη σημασία στη συμμετοχή της Γερμανίας σε αυτή την «ώρα της διπλωματίας».

Αισιοδοξία για συμφωνία και μήνυμα προς τη Χαμάς

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Bild, ο Βάντεφουλ εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων. «Είμαι πραγματικά ευγνώμων στον Αμερικανό πρόεδρο που έριξε το πολιτικό του βάρος σε αυτό, αλλά τώρα πρέπει να γίνει η διαπραγμάτευση πολλών λεπτομερειών», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι ελπίζει να υπάρξει αρχική συμφωνία που θα περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση ομήρων και ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, απηύθυνε μήνυμα προς τη Χαμάς, τονίζοντας ότι «πρέπει να καταλάβει ότι τώρα πρέπει να απελευθερώσει όλους τους ομήρους» και κάλεσε τους συνομιλητές του στον αραβικό κόσμο να αδράξουν την ευκαιρία.

«Πραγματική ευκαιρία για ειρήνη»

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το ενδεχόμενο αποτυχίας των ειρηνευτικών προσπαθειών, ο Γερμανός υπουργός σημείωσε ότι τότε θα εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια, αλλά προτίμησε να εστιάσει στην «πραγματική ευκαιρία για ειρήνη».

Σε ερώτηση αν οι γερμανικές κυβερνήσεις έχουν κάνει ό,τι είναι δυνατό για την απελευθέρωση των Γερμανών ομήρων, ο Βάντεφουλ απάντησε θετικά. «Λάβαμε από την αρχή υπ’ όψιν το ζήτημα της τύχης των ομήρων και λέγαμε επίσης από την αρχή στην ισραηλινή κυβέρνηση: “Μην ξεχνάτε τους ομήρους, μην σκέφτεστε απλώς πώς θα κάνετε πόλεμο“», είπε, προσθέτοντας ότι αν το Ισραήλ έκρινε πως δεν μπορούσε να υπάρξει συμφωνία με τη Χαμάς τη δεδομένη στιγμή, «θα έπρεπε να το αποδεχτούμε».