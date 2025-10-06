Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη ότι πιστεύει πως μια συμφωνία για τη Γάζα βρίσκεται πλέον πολύ κοντά.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε πως έχει σημειωθεί «τεράστια πρόοδος» στο ζήτημα και εξέφρασε την αισιοδοξία του για άμεση επίλυση.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του διετούς πολέμου στη Γάζα ξεκίνησαν στην Αίγυπτο, με τις ΗΠΑ να ελπίζουν πως θα οδηγήσουν στην επίτευξη μιας εκεχειρίας κι ενώ υπάρχουν ακανθώδη ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν όπως τα αιτήματα το Ισραήλ να αποσυρθεί από τον παλαιστινιακό θύλακα και η Χαμάς να αφοπλιστεί.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, διέψευσε ότι είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να σταματήσει να είναι αρνητικός απέναντι στη συμφωνία για τους ομήρους. Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως «η Χαμάς αποδέχεται ορισμένα πολύ σημαντικά σημεία» της πρότασης, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι μια συμφωνία για τη Γάζα ενδέχεται να επιτευχθεί σύντομα.«Πιστεύω ότι σημειώνουμε σημαντική πρόοδο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Γρήγροη απελευθέρωση των ομήρων θέλει ο Τραμπ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επιθυμεί όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές να κινηθούν άμεσα προς την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Λευκός Οίκος. Οι σχετικές συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αίγυπτο, όπου τεχνικές ομάδες εξετάζουν τις λεπτομέρειες του 20-σημείου σχεδίου που έχει προτείνει ο Τραμπ.

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε ότι «ο Τραμπ ελπίζει πως η άμεση απελευθέρωση των υπόλοιπων ομήρων θα αποτελέσει καταλύτη για την προώθηση των επόμενων σταδίων του σχεδίου.»

«Ο πρόεδρος θέλει να δει την απελευθέρωση των ομήρων το συντομότερο δυνατό», υπογράμμισε η Λέβιτ. «Η ομάδα του προέδρου θεωρεί ότι η επίτευξη αυτής της συμφωνίας θα δημιουργήσει τη δυναμική που απαιτείται για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα τη δημιουργία μιας σταθερής και διαρκούς ειρήνης στη Γάζα».

«Έτοιμες να αναχωρήσουν» οι ομάδες βοήθειας τοου ΟΗΕ, εάν εγκριθεί το σχέδιο Τραμπ

Οι ομάδες βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών στη Γάζα είναι «έτοιμες να αναχωρήσουν» και προετοιμασμένες να παραδώσουν χιλιάδες τόνους προμηθειών αν εγκριθεί το σχέδιο εκεχειρίας της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με εκπρόσωπο του ΟΗΕ.

Ο ΟΗΕ είναι «έτοιμος να δράσει μόλις λάβουμε το πράσινο φως… Υπάρχουν χιλιάδες τόνοι προμηθειών που είναι έτοιμοι να εισέλθουν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζάρικ σε συνέντευξη Τύπου στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα.

Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής της υπηρεσίας ανακούφισης του ΟΗΕ δήλωσε τη Δευτέρα ότι είχε διαθέσει 9 εκατομμύρια δολάρια για τη διατήρηση της λειτουργίας των νοσοκομείων, των συστημάτων ύδρευσης, των αρτοποιείων και άλλων κρίσιμων υπηρεσιών στην περιοχή που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο.

«Εάν τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία και μας επιτραπεί η πρόσβαση σε μεγάλη κλίμακα, θα είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε ακόμη περισσότερους ανθρώπους – γρήγορα», έγραψε ο Τομ Φλέτσερ, συντονιστής έκτακτης βοήθειας του ΟΗΕ, στο X.

Eρωτήματα για Tomahawk στην Ουκρανία

Αναφορικά με το μέτωπο της Ουκρανίας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόνλαντ Τραμπ ανέφερε πως έχει καταλήξει σε μια «προσωπική απόφαση» όσον αφορά την πιθανή αποστολή πυραύλων Tomahawk, σημειώνοντας ωστόσο πως:«Θα ήθελα να ξέρω πού και πώς ακριβώς θα χρησιμοποιηθούν αυτοί οι πύραυλοι».

Ανοικτό το ενδεχόμενο συμφωνίας για την αποφυγή shutdown

Σε ό,τι αφορά τα εσωτερικά ζητήματα των ΗΠΑ, ο Τραμπ δήλωσε πως είναι διατεθειμένος να επιδιώξει συμφωνία με τους Δημοκρατικούς, ιδίως σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις στο πλαίσιο του Νόμου για την Προσιτή Υγειονομική Περίθαλψη (Affordable Care Act), ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μερικού κλεισίματος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης (shutdown).

Σε ερώτηση για το αν θα κάνει χρήση του νόμου περί εξέγερσης (Insurrection Act), ο Τραμπ απάντησε πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί, εφόσον η κατάσταση το απαιτήσει:«Αν σκοτώνονταν άνθρωποι και τα δικαστήρια μας καθυστερούσαν, ή αν οι κυβερνήτες και οι δήμαρχοι δεν έπαιρναν δράση, τότε σίγουρα θα εξετάζαμε την επίκληση του νόμου».

Επικοινωνία με τον Βραζιλιάνο πρόεδρο Λούλα

Επίσσης σε θετικό κλίμα φαίνεται να εξελίσσεται η σχέση ΗΠΑ – Βραζιλίας, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι είχε «πολύ καλή» τηλεφωνική συνομιλία με τον Βραζιλιάνο πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα. Ο ίδιος έκανε λόγο για πρόθεση να ταξιδέψει στη Βραζιλία στο άμεσο μέλλον, ενώ ανέφερε πως:«Θα έχουμε περαιτέρω συζητήσεις και θα βρεθούμε σύντομα, τόσο στη Βραζιλία όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της βραζιλιάνικης προεδρίας, η συζήτηση κράτησε περίπου 30 λεπτά και διεξήχθη σε φιλικό κλίμα. Ο πρόεδρος Λούλα ζήτησε την άρση των δασμών 50% που επέβαλε η Ουάσιγκτον στις 6 Αυγούστου σε ορισμένα βραζιλιάνικα προϊόντα, μέτρο που είχε επιβληθεί ως αντίποινα για τις νομικές διώξεις του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Ο Λούλα εξέφρασε επίσης την πρόθεσή του να συναντηθεί με τον Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της ASEAN, που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Οκτωβρίου στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας, ενώ φέρεται διατεθειμένος να ταξιδέψει και στις ΗΠΑ για επίσημη συνάντηση.

Σημειώνεται ότι οι δύο ηγέτες είχαν και σύντομη συνομιλία στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι υπήρχε «εξαιρετική χημεία» μεταξύ τους και ότι βρήκε τον Λούλα «συμπαθή». Από την πλευρά του, ο Βραζιλιάνος πρόεδρος εξέφρασε την αισιοδοξία ότι σε μελλοντική συνάντηση «όλα θα λυθούν» και πως οι σχέσεις ΗΠΑ – Βραζιλίας θα επιστρέψουν σε τροχιά αρμονικής συνεργασίας.