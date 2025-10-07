Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» υποδέχθηκε τους τηλεθεατές στη μικρή οθόνη και έφερε πίσω το καλοκαίρι, μέσα στο φθινόπωρο, κάθε Δευτέρα με Πέμπτη στις 21:00, στο MEGA.

Η Ελβίρα (Ελίζα Σκολίδη), ονειροπόλα κληρονόμος ενός παλιού ξενοδοχείου, προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό το όραμα του μακαρίτη πατέρα της για έναν διαφορετικό, βιωματικό τουρισμό, σε πείσμα χρεών, οικογενειακών πιέσεων και… καλοστημένων παγίδων.

Αντίπαλος στα σχέδιά της, ο τοπικός μεγιστάνας του τουρισμού, Παντελής Δρόσος (Γιώργος Σουξές), που θέλει να βάλει χέρι στο φιλέτο της περιοχής. Όταν ο γοητευτικός επενδυτής Χάρι (Μιχάλης Λεβεντογιάννης) εμφανίζεται ως από μηχανής θεός, η Ελβίρα βλέπει μια ευκαιρία να σώσει το ξενοδοχείο – αλλά και να χαθεί στη μυστηριώδη προσωπικότητά του. Ανάμεσα σε αναποδιές και τρικλοποδιές, η Ελβίρα παλεύει να διακρίνει πού τελειώνει το όνειρο του πατέρα της και πού ξεκινά το δικό της.

Η νέα κωμική σειρά φέρει την υπογραφή του Μιχάλη Χαραλαμπίδη στην σκηνοθεσία και των Πένυ Φυλακτάκη και Βαγγέλη Νάση στο σενάριο.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» άνοιξε τις πόρτες του και οι τηλεθεατές έκανα check-in στην all inclusive κωμωδία της σεζόν στο MEGA.

Η Ελβίρα σχηματίζει την «ομάδα έμπιστών» της για την αναγέννηση του ξενοδοχείου, την ώρα που ο Γιάννης, αλλά και ο Παντελής προσπαθούν να την υπονομεύσουν. Η μυστηριώδης εξαφάνιση τετραγωνικών και η καταγγελία στην πολεοδομία δημιουργούν άμεσο κίνδυνο για τη λειτουργία του ξενοδοχείου. Ο έρωτας ανάμεσα στον Χάρι και την Ελβίρα φουντώνει με ένα κρυφό φιλί, μέσα στο χάος της υποχρεωτικής άσκησης πυρασφάλειας.

Το «HOTΕΛ ΕΛVIRA», ο πιο hot τουριστικός προορισμός στην ελληνική τηλεόραση, μας υποδέχεται κάθε Δευτέρα με Πέμπτη στις 21:00 στο MEGA.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της εβδομάδας:

Επεισόδιο 2 – «Ποιος Είναι το Αφεντικό;» (Τρίτη 7 Οκτωβρίου): Η Ελβίρα στήνει την πρώτη ομάδα «έμπιστων» της με τη Ντίνα, τον Φίλιππο και τον Θεμιστοκλή για την αναγέννηση του HOTΕΛ ΕΛVIRA. Μυρίζοντας το παραδάκι, ο Γιάννης θεωρεί δεδομένη τη θέση του Γενικού Διευθυντή, καλώντας στο διοικητικό συμβούλιο και τη μητέρα του, για να την έχει σύμμαχο. Η Ελβίρα αγωνίζεται να απομακρύνει τον αδερφό της και τη μάνα της, αλλά και τον Μήτσο τον Τσομπάνη, που είναι βαλτός του Παντελή και του Ηλία προκειμένου να κάνει δολιοφθορά. Παράλληλα, την τακτική του «διαίρει και βασίλευε» εφαρμόζει και η Λαμπρινή σπέρνοντας τρόμο και αμφιβολία στη Ντίνα και τον Φίλιππο, ώστε να διαλύσει την ομάδα της Ελβίρας. Όμως, το ενεργειακό βότανο που δίνει ο γκουρού Μπαρόφ στη Νούλη βάζει «μαγικά» κάθε κατεργάρη στον πάγκο του.

Γκεστ επεισοδίου: Γιώργος Κοψιδάς (Δόκτωρ Μπαρώφ), Δημήτρης Μπίτος (Μήτσος ο Τσομπάνης)

Επεισόδιο 3 – «Δέκα Τετραγωνικά Υπόθεση» (Τετάρτη 8 Οκτωβρίου): Όλοι προσπαθούν να κρύψουν τετραγωνικά, όμως η Ελβίρα αντιμετωπίζει το παράδοξο να φαίνονται στα χαρτιά του ξενοδοχείου λιγότερα τετραγωνικά από όσα είναι πραγματικά. Ο Φίλιππος φοβάται μεταφυσικούς παράγοντες, ενώ ο Παντελής που το μαθαίνει, κάνει με τη βοήθεια του Ηλία ένα ανώνυμο τηλεφώνημα-καταγγελία. Το θέμα του χώρου όμως το έχει πάρει ζεστά και ο Γιάννης που ανεβάζει στόρι από κάθε γωνιά του κτιρίου, την ώρα που η Νούλη σπεύδει να εφαρμόσει κάθε συμβουλή του Φενγκ Σούι για να ρέει η επιτυχία στον χώρο. Εκείνο όμως που πραγματικά ρέει είναι παράσιτα στους σωλήνες την ώρα ακριβώς που καταφθάνει ο υπεύθυνος της πολεοδομίας για επιτόπια έρευνα…

Γκεστ Επεισοδίου: Κωνσταντίνος Μαυρόπουλος (Λαυρέντης Μπακάκος, υπάλληλος πολεοδομίας)

Επεισόδιο 4 – «Φωτιά στα μπατζάκια μας» (Πέμπτη 9 Οκτωβρίου): Η έλξη Χάρι και Ελβίρας είναι πια έντονη και αμοιβαία, και η Ελβίρα κάνει το παν για να κρατήσει τη σχέση τους μέσα σε αυστηρά επαγγελματικά πλαίσια. Το υποχρεωτικό σεμινάριο πυρασφάλειας για να πάρει το ξενοδοχείο άδεια λειτουργίας προσγειώνει στο ξενοδοχείο τον σκληροπυρηνικό εκπαιδευτή Κράλη. Ο Παντελής με τη Λαμπρινή φροντίζουν να σαμποτάρουν τη διανομή πυροσβεστήρων στο «Ελβίρα». Έτσι, όταν η Νούλη προσπαθεί πεισματικά να μαγειρέψει για να εντυπωσιάσει, ένα βραχυκύκλωμα προκαλεί πραγματική πυρκαγιά. Αυτό όμως που φαίνεται να έχει μόλις ανάψει είναι ο έρωτας του Χάρι για την Ελβίρα με ένα κρυφό φιλί τους μέσα στο χάος της άσκησης πυρασφάλειας…

Γκεστ επεισοδίου: Γιώργος Τριανταφυλλίδης (Κράλης, εκπαιδευτής πυρασφάλειας), Θανάσης Ζερίτης (Λάκης)

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη

Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης

Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου

Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions

Παραγωγή: Alter Ego Media – Mega