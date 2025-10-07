Ειδικά γιλέκα με καρφιά για κυνηγόσκυλα, που μπορούν να αποδειχθούν σωτήρια σε περίπτωση επίθεσης από λύκους, πρόκειται να προμηθευτεί η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ» στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος.

Η δράση εντάσσεται στο έργο LIFE Rhodope Vulture, το οποίο στοχεύει στη μείωση των συγκρούσεων μεταξύ κυνηγών και άγριας πανίδας, καθώς και στον περιορισμό των απωλειών κυνηγετικών σκύλων από επιθέσεις λύκων. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τους κυνηγετικούς συλλόγους Ορεστιάδας και Σταυρούπολης, που συμμετέχουν ως εταίροι. Στα μέλη των συλλόγων θα διανεμηθούν τα γιλέκα, ώστε να δοκιμαστούν στο πεδίο για την αποτροπή τραυματισμών σκύλων κατά τη διάρκεια της θήρας.

“Πάνω στα γιλέκα υπάρχουν καρφιά, με έμφαση στο σβέρκο, όπου σε περίπτωση επίθεσης από λύκο, να τραυματιστεί και να φύγει”, εξηγεί στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο υπεύθυνος επικοινωνίας της οργάνωσης, Ιάσων Μπάντιος.

Συνεργασία με ευρωπαϊκά προγράμματα

Για την υλοποίηση της δράσης, το μέλος της «Καλλιστώ», MSc δασολόγος Βαγγέλης Θεοδοσιάδης, επισκέφθηκε την Κροατία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου LIFE Wild Wolf. Κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στο Σπλίτ, παραδόθηκαν σε Κροάτες κυνηγούς 60 ειδικά γιλέκα προς δοκιμή. Πρόκειται για τη δεύτερη παρτίδα που διανέμεται στο πλαίσιο του προγράμματος, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά τους σε πραγματικές συνθήκες.

“Χρειάζεται να εκπαιδευτεί το κυνηγόσκυλο για να το φοράει αλλά είναι ελαφριά κατασκευή και όπου έχει χρησιμοποιηθεί, είχε αποτελέσματα”, σημειώνει ο κ. Μπάντιος.