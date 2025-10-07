Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της 28χρονης εγκύου στην Άρτα, η οποία έχασε τη ζωή της ύστερα από αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση, ένα νέο περιστατικό προκαλεί ανησυχία – αυτή τη φορά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» στο Χαϊδάρι.

Το βράδυ της Κυριακής (5/10), μια 22χρονη επισκέφθηκε το νοσοκομείο λόγω προβλήματος υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο νοσηλεύτριες, ηλικίας 48 και 55 ετών, της χορήγησαν αντιβιοτικό στο οποίο παρουσίασε σοβαρή αλλεργική αντίδραση.

Η νεαρή γυναίκα υπέστη αλλεργικό σοκ, ενώ οι δύο εργαζόμενες συνελήφθησαν λίγες ώρες αργότερα. Κατηγορούνται για σωματική βλάβη από αμέλεια.

Με εντολή του εισαγγελέα, η 22χρονη υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας της. Οι δύο νοσηλεύτριες αφέθηκαν ελεύθερες, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί εάν οι νοσηλεύτριες γνώριζαν ότι η ασθενής είχε αλλεργία στο συγκεκριμένο φάρμακο ή αν υπήρξε απλή αμέλεια.