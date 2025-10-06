Τέσσερις Βρετανοί ακτιβιστές που συμμετείχαν στην αποστολή Global Sumud προς τη Γάζα έφτασαν αργά το βράδυ της Κυριακής στο Λονδίνο. Μεταξύ τους ήταν η 62χρονη Σάρα Γουίλκινσον από το Bishops Castle, Shropshire, η οποία είχε συλληφθεί τον Αύγουστο του 2024 και πλέον αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία περί τρομοκρατίας.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν δύο για υποστήριξη απαγορευμένης οργάνωσης, μία για ενθάρρυνση, μία για διάδοση και μία για μη συμμόρφωση με εντολή παροχής κωδικών πρόσβασης σε ψηφιακές συσκευές. Η δίκη της έχει προγραμματιστεί για τις 20 Οκτωβρίου στο Westminster Magistrates’ Court.

Οι ακτιβιστές προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Χίθροου, όπου τους υποδέχτηκαν υποστηρικτές, φίλοι και μέλη της οικογένειας. Στην αίθουσα αφίξεων του Terminal 2 ακούστηκαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.

Συνολικά, 13 Βρετανοί πολίτες είχαν συλληφθεί από το Ισραήλ μετά την επίθεση στην αποστολή Global Sumud σε διεθνή ύδατα, με πάνω από 470 ακτιβιστές από περισσότερες από 50 χώρες να κρατούνταν προσωρινά. Η αποστολή στόχευε στην παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και στην αμφισβήτηση του αποκλεισμού της Γάζας από το Ισραήλ.