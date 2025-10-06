Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις του στην Water Polo League Γυναικών, επικρατώντας της Βουλιαγμένης με 13-9, στο ντέρμπι της πρεμιέρας που διεξήχθη στο Παπαστράτειο Κολυμβητήριο. Οι «ερυθρόλευκες» διατήρησαν το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια του ματς και έλεγξαν το ρυθμό, παρά τις προσπάθειες της Βουλιαγμένης να αντιδράσει, ειδικά στο τελευταίο οκτάλεπτο.

Η πρώτη περίοδος κύλησε υπό την πλήρη κυριαρχία του Ολυμπιακού. Η Άντριους άνοιξε το σκορ από την περιφέρεια, ενώ μέσα στο οκτάλεπτο οι γηπεδούχες πήραν διαφορά με 5-1. Η Βουλιαγμένη κατάφερε να μειώσει, αλλά οι «ερυθρόλευκες» δεν άφησαν το μομέντουμ, κρατώντας τον έλεγχο και στους επόμενους χρόνους.

Η ομάδα της Λιώση πίεσε στα τελευταία στάδια του αγώνα για να αλλάξει τη ροή, αλλά δεν κατάφερε να ανατρέψει την εικόνα. Ο Ολυμπιακός τελικά έκλεισε το ματς με άνεση, δείχνοντας πως είναι έτοιμος να πρωταγωνιστήσει στη φετινή διοργάνωση.

Τα οκτάλεπτα: 5-2, 3-3, 4-3, 1-1