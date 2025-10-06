Ο ΟΦΗ μπήκε σε περιπέτειες, καθώς το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ δικαίωσε την προσφυγή του πρώην ποδοσφαιριστή Θανάση Παπάζογλου, αναγνωρίζοντας την αθλητική διαδοχή μεταξύ της παλιάς και της νέας ΠΑΕ ΟΦΗ.

Η ομάδα του Ηρακλείου τιμωρήθηκε με αφαίρεση τριών βαθμών από το τρέχον πρωτάθλημα και προβλέπεται νέα αφαίρεση τριών βαθμών από κάθε μελλοντικό αγώνα, εάν δεν εξοφλήσει τον Παπάζογλου εντός πέντε εργάσιμων ημερών. Η εξέλιξη αυτή φέρνει νέες προκλήσεις για την ομάδα, που καλείται να τακτοποιήσει άμεσα τις οφειλές της για να αποφύγει περαιτέρω ποινές.

Η βαθμολογία της Stoiximan Super League με την αφαίρεση βαθμών στους Κρητικούς: