Δια στόματος Παύλου Μαρινάκη ήρθε η πρώτη επίσημη αντίδραση της κυβέρνησης για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη θέση του βουλευτή.

Ο Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, παρέπεμψε σε μια δήλωση του Α. Τσίπρα τον Ιούνιο του 2015. Έλεγε τότε ότι βρισκόμαστε στη μέση μιας μεγάλης φουρτούνας, αλλά ότι είμαστε λαός της θάλασσας που δεν φοβάται… Τελευταία φορά που είχε μιλήσει για λιμάνια ο Τσίπρας «ψάχναμε να βρούμε σωσίβιο για να σωθούμε».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος καρφώνοντας την κοινοβουλευτική απουσία του πρώην πρωθυπουργού, είπε: «Η παραίτηση του δεν θα κάνει καμία διαφορά στο κοινοβούλιο. Κοινοβουλευτικά είναι αδιάφορη η εξέλιξη».

Η τοποθέτηση Μαρινάκη ξεκίνησε πάντως με την αναγκαία απόσταση: «Όσα συμβαίνουν σε έναν άλλο πολιτικό χώρο δεν απασχολούν τον δικό μας χώρο. Ούτε είναι δουλειά μας να προβλέψουμε όσα θα συμβούν» είπε, παρότι είναι σαφές ότι οι εξελίξεις μπαίνουν στο ζύγι της κάθε πλευράς για τις αναγκαίες προσαρμογές στρατηγικής.

Αναλυτικά κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Σε συνέχεια όσων δήλωσε σήμερα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, θέλω να εκφράσω και από την πλευρά του Πρωθυπουργού και της Ελληνικής Κυβέρνησης την απόλυτη συμπόρευση και ταύτιση ως προς τη διεκδίκηση των κοινών συμφερόντων Ελλάδας – Κύπρου. Σε απάντηση όσων διακινούνται ως σενάρια, ξεκαθαρίζω, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Ελληνική Κυβέρνηση, ότι η σχέση μας με την Κύπρο θα συνεχίσει να είναι ισχυρή και δεν πρόκειται να διαταραχθεί εξαιτίας ενός συγκεκριμένου έργου. Σε ό,τι αφορά στην πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, το οποίο θα ωφελήσει πριν και πάνω από όλα ενεργειακά την Κύπρο, αυτή συνδέεται με την επίλυση οικονομοτεχνικών εκκρεμοτήτων και από την μη αμφισβήτηση της βιωσιμότητάς του.

Από την 1η Οκτωβρίου οι πολίτες μπορούν να καλούν στο τετραψήφιο 1566 για να κλείσουν δωρεάν ραντεβού με ιατρό, ειδικότητας της επιλογής τους σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, ενώ, μέχρι πρότινος έκλειναν ραντεβού μόνο με γιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ και τα Κέντρα Υγείας. Οι πολίτες έχουν ακόμη δύο διαθέσιμες επιλογές το My Health App και την ηλεκτρονική πλατφόρμα finddoctors.gov.gr. Οι νέοι τρόποι για το κλείσιμο ραντεβού βελτιώνουν την προσβασιμότητα των ασθενών σε υπηρεσίες του ΕΣΥ, ενισχύουν την διαφάνεια και την ποιότητα φροντίδας υγείας. Από την 1η Οκτωβρίου μέχρι σήμερα έχουν προγραμματιστεί περισσότερα από 200.000 νέα ραντεβού με ιατρούς, εκ των οποίων 133.000 μέσω της εφαρμογής και της πλατφόρμας και 67.000 μέσω του τηλεφωνικού αριθμού. Οι πολίτες μπορούν να προγραμματίσουν ραντεβού με περισσότερους από 12.600 ιατρούς 40 διαφορετικών ειδικοτήτων έως και τέσσερις μήνες νωρίτερα. Ο προγραμματισμός ραντεβού είναι διαθέσιμος σε όλα τα 127 δημόσια νοσοκομεία της Ελλάδας καλύπτοντας πλήρως τη γεωγραφική επικράτεια της χώρας. Πάνω από 1.200 παθολόγοι, 890 καρδιολόγοι, 880 παιδίατροι και εκατοντάδες άλλες ειδικότητες είναι διαθέσιμοι για ραντεβού σε κάθε νοσοκομείο της χώρας. Ο σημαντικός αριθμός των εισερχομένων κλήσεων, δείχνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την πρωτοφανή αποδοχή του κοινού για την πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι έχει τεθεί σε λειτουργία και ο μηχανισμός callback, ώστε οι πολίτες να μην χρειάζεται να περιμένουν στην αναμονή και να εξυπηρετούνται με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο.

Επιπλέον, αυτή την ώρα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της εμπειρίας ασθενών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Συνολικά συμπληρώθηκαν σχεδόν 15.000 ερωτηματολόγια για 111 νοσοκομεία και 631 κλινικές. Η πλειονότητα των ασθενών εξέφρασε υψηλά ποσοστά ικανοποίησης για τον ιατρικό εξοπλισμό και το προσωπικό με ποσοστό 92%, ενώ ιδιαίτερα υψηλή είναι η βαθμολογία και για τις προφορικές και γραπτές οδηγίες που δίνονται κατά το εξιτήριο. Θετική είναι η βαθμολογία τους σε ό,τι αφορά στους επαγγελματίες υγείας και το κατά πόσο τους εμπιστεύονται. Το 84% των νοσηλευομένων αξιολογεί με 4 ή 5 (με «άριστα» το 5) τη σχέση εμπιστοσύνης με τους θεράποντες ιατρούς και τον ίδιο βαθμό έδωσε το 80% για τη σχέση εμπιστοσύνης με το νοσηλευτικό προσωπικό.

Κόντρα στη στείρα αντιπολίτευση που επενδύει στην καταστροφολογία και τα fake news, το ΕΣΥ εκσυγχρονίζεται και τα αποτελέσματα στον τομέα της υγείας είναι πλέον μετρήσιμα. Η Κυβέρνηση με γνώμονα τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη επιβεβαιώνει με το έργο της πως η υγεία αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητές της. Τα στοιχεία όπως προκύπτουν από τις απαντήσεις που δίνουν οι ίδιοι οι ασθενείς είναι η καλύτερη απόδειξη για την εφαρμογή του προγράμματος και των δεσμεύσεών μας.

Κατατέθηκε στη Βουλή και αύριο ξεκινά η συζήτηση στις Επιτροπές, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με ενσωματωμένες προτάσεις των εθνικών κοινωνικών εταίρων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα προτάσεων που ενσωματώθηκαν μετά τη δημόσια διαβούλευση είναι:

Προβλέπεται ότι η άρνηση παροχής υπερωρίας δεν μπορεί να οδηγήσει σε οποιαδήποτε βλαπτική μεταβολή ή δυσμενή διάκριση σε βάρος του εργαζόμενου από τον εργοδότη.

Διευκρινίζεται ότι κάθε αδικαιολόγητη μείωση αποδοχών συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή και όχι μόνο εάν έγινε κατόπιν εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Διευκρινίζεται ότι ελλείψει της αναγγελίας πρόσληψης επιβάλλεται πρόστιμο για αδήλωτη εργασία, κά.

Σε γενικές γραμμές, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, εμπεριέχει ρυθμίσεις που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό του εργασιακού πλαισίου, την απλοποίηση των διαδικασιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη στήριξη των εργαζομένων μέσω της θωράκισης των δικαιωμάτων τους, την ενίσχυση της εργασιακής τους ασφάλειας, τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και τη διαμόρφωση ενός διαφανούς και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος.

Μεταξύ άλλων προβλέπει:

μεγαλύτερες ελευθερίες στην τετραήμερη εργασία και στο αίτημα του εργαζομένου για την κατανομή της ετήσιας άδειας αναψυχής.

αύξηση του αριθμού των δικαιούχων επιδόματος κυοφορίας και λοχείας.

ότι το επίδομα γονικής αδείας είναι ανεκχώρητο, ακατάσχετο, αφορολόγητο

απαγόρευση μειώσεων στις αποδοχές μετά την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας

υποχρεωτική παρουσία συντονιστή υγείας και ασφάλειας σε μεγάλα τεχνικά έργα.

Στις διατάξεις οι οποίες διευκολύνουν τις επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνονται: η σημαντική απλοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης, η fast – track προσλήψεις ορισμένου χρόνου για επείγουσες ανάγκες και η κατάργηση πολλών εντύπων των οποίων η πληροφορία ήδη υποβάλλεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ με στόχο τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.