Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας, τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Όπως σημείωσε, για να προχωρήσει το έργο, πρέπει να αρθούν οι επιφυλάξεις σχετικά με τη βιωσιμότητά του και να επιλυθούν όλα τα τεχνικά και οικονομικά ζητήματα που εκκρεμούν.

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου είναι αδιάρρηκτες και αποτελούν θεμέλιο του ελληνισμού, υπεράνω κάθε επιμέρους έργου. Επισήμανε ωστόσο ότι η πρόοδος της ηλεκτρικής διασύνδεσης εμποδίζεται από τη συνεχή αμφισβήτηση της βιωσιμότητάς της.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις αναφορές περί εκβιασμού από την πλευρά του ΑΔΜΗΕ, δήλωσε: «Το 51% του ΑΔΜΗΕ ανήκει στην Ελληνική Δημοκρατία. Η Ελληνική Δημοκρατία δεν εκβιάζει, μιλάει μόνο θεσμικά».

Χρηματοδότηση και στάση της κυπριακής πλευράς

Ο υπουργός χαρακτήρισε το έργο «στρατηγικής σημασίας», καθώς θα τερματίσει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και θα συμβάλει στη μείωση των τιμών ενέργειας στο νησί. Υπενθύμισε ότι το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 657 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που αποδεικνύει τη βιωσιμότητά του.

Όπως είπε, η Ελλάδα και η Κύπρος υπέβαλαν από κοινού το αίτημα χρηματοδότησης, άρα και οι δύο χώρες αναγνώρισαν την οικονομική του βιωσιμότητα. Μέχρι στιγμής έχουν δαπανηθεί 300 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που έχει καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον ΑΔΜΗΕ.

Ο κ. Παπασταύρου εξέφρασε προβληματισμό για τα «αντικρουόμενα μηνύματα» από την κυπριακή πλευρά, σημειώνοντας ότι ακόμη και μετά τη συνάντηση του προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου εξακολουθεί να αμφισβητεί τη βιωσιμότητα του έργου. Πρόσθεσε ότι το ζήτημα θα τεθεί εκ νέου στο επόμενο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας.

Τιμές ενέργειας και μέτρα στήριξης

Αναφερόμενος στις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος, ο υπουργός σημείωσε ότι, παρότι παραμένουν υψηλές, τον Σεπτέμβριο υποχώρησαν στα επίπεδα του 2021. Η μείωση αυτή διατηρήθηκε παρά την άνοδο της χονδρικής τιμής.

Επεσήμανε επίσης ότι η εγκατάσταση των έξυπνων μετρητών θα περιορίσει σημαντικά το φαινόμενο της ρευματοκλοπής. Για το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων ανέφερε πως υπήρξε πρόγραμμα επιδότησης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις την περασμένη άνοιξη, ενώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις παρέπεμψε στις αυριανές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη γενική συνέλευση του ΣΕΒ.

Έρευνες υδρογονανθράκων

Τέλος, ο κ. Παπασταύρου ανακοίνωσε ότι η σύμβαση με τη Chevron για την παραχώρηση θαλάσσιων περιοχών προς έρευνα υδρογονανθράκων θα υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο έως το τέλος Νοεμβρίου. Στη συνέχεια θα κατατεθεί στη Βουλή προς κύρωση, ώστε οι σεισμικές και γεωφυσικές έρευνες να ξεκινήσουν το 2026.

«Πρέπει να κάνουμε υπομονή για να δούμε αν υπάρχουν εμπορικά εκμεταλλεύσιμες ποσότητες. Αν ο στόχος επιτευχθεί, αυτό θα οδηγήσει όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες σε άλλο επίπεδο ζωής», κατέληξε ο υπουργός.