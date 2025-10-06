Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και σκότωσε έναν 44χρονο άνδρα ο οποίος κινούνταν με πατίνι στην οδό Πέτρου Ράλλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, πρόκειται για έναν 46χρονο υπήκοο Αλβανίας, ο οποίος έχει ομολογήσει την εμπλοκή του στο θανατηφόρο δυστύχημα.

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου, στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλλη και Αγίας Άννης. Ο 46χρονος, οδηγώντας μηχανή, παρέσυρε τον 44χρονο που κινούνταν με πατίνι και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος.

Ο άτυχος 44χρονος, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τζάνειο, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.