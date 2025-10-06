Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (5/10) στον Έβρο, όταν ένα βρέφος μόλις 11 μηνών μεταφέρθηκε νεκρό με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Διδυμότειχου.

Το βρέφος είχε προηγουμένως διακομιστεί σε κρίσιμη κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, η κατάστασή του επιδεινώθηκε και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Όπως αναφέρει το evros-news.gr, οι γιατροί του νοσοκομείου ενημερώθηκαν από τους συναδέλφους τους στο Κέντρο Υγείας και μόλις έφτασε το βρέφος ξεκίνησαν άμεσα προσπάθειες ανάνηψης που διήρκησαν 50 λεπτά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μωράκι είναι Ρομά, έμενε με τον παππού και την γιαγιά του και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Είχε μεταφερθεί και άλλες φορές στο Κέντρο Υγείας και το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου με επιδείνωση αυτών των προβλημάτων, αλλά δυστυχώς αυτή την φορά κατέληξε, προκαλώντας θλίψη όχι μόνο στην οικογένεια του αλλά και σε όλη την τοπική κοινωνία.