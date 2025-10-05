Ο Ομάρ Μπράβο συνελήφθη εχθές (04/10) σε ένα προάστιο της Γουαδαλαχάρα (πρωτεύουσα της πολιτείας Χαλίσκο), μετά από καταγγελία εις βάρος του για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης. Η εισαγγελία υποψιάζεται, πως ο 45χρονος πρώην διεθνής Μεξικανός και κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της Τσίβας Γουαδαλαχάρα, έχει διαπράξει παρόμοιες πράξεις και στο παρελθόν.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 2001 με την Τσίβας, όπου είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της ομάδας (132 γκολ). Έπαιξε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006 στη Γερμανία, πετυχαίνοντας δύο γκολ. Αγωνίστηκε για την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια (Ισπανία), την Τίγκρες Μοντερέι (Μεξικό), Κάνσας Σίτι (MLS) και δύο αντίπαλους συλλόγους της Τσίβας, Άτλας και Ουνβερσιδάδ.

Ο δικαστής δήλωσε ότι έχει στοιχεία που καταδικάζουν τον Μπράβο για «κακοποίηση έφηβης κοπέλας αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες». Ο πρώην ποδοσφαιριστής θα εμφανιστεί στο δικαστήριο τις επόμενες ώρες.