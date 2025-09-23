Ο Έρρολ Μασκ, πατέρας του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ, κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά πέντε από τα βιολογικά και θετά παιδιά του από το 1993, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Times. Η εφημερίδα αναφέρει ότι αυτές οι κατηγορίες ίσως εξηγούν γιατί ο Έλον Μασκ σπάνια αναφέρεται στον πατέρα του, ενώ ορισμένα μέλη της οικογένειας έχουν ζητήσει βοήθεια για να παρέμβει ο ίδιος.

Ο Έρρολ Μασκ αρνήθηκε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «ανοησίες» και «ψευδείς». Η New York Times, επικαλούμενη προσωπικές επιστολές, email και συνεντεύξεις με συγγενείς, αναφέρει ότι ο Έρρολ, που έχει τουλάχιστον εννέα παιδιά και θετά παιδιά και έχει παντρευτεί τρεις φορές, διατηρεί ισχυρή επιρροή στην οικογένεια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η πρώτη καταγγελία έγινε το 1993, όταν η τετράχρονη θετή κόρη του ανέφερε ότι την είχε αγγίξει στο οικογενειακό σπίτι. Δέκα χρόνια αργότερα, η ίδια δήλωσε ότι την παρακολουθούσε να μυρίζει τα εσώρουχά της. Επιπλέον, ορισμένα μέλη της οικογένειας κατηγορούν τον Έρρολ για κακοποίηση δύο από τις κόρες του και ενός θετού γιου.

Τρεις έρευνες από τις αρχές ξεκίνησαν για το θέμα. Οι δύο έκλεισαν χωρίς αποτέλεσμα, ενώ για την τρίτη δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία. Ο Έρρολ Μασκ κατηγόρησε συγγενείς ότι υποκίνησαν τα παιδιά να πουν ψέματα και προσπάθησαν να εκβιάσουν τον Έλον Μασκ.

Ο Έλον Μασκ έχει περιγράψει τη σχέση του με τον πατέρα του ως δύσκολη. Σε συνέντευξή του το 2017 στο Rolling Stone, είχε πει ότι ο πατέρας του είχε διαπράξει σχεδόν κάθε κακό που μπορεί κανείς να φανταστεί. Στα δέκα του χρόνια, έζησε για λίγο με τον Έρρολ, ενώ τα μικρότερα αδέλφια του έμειναν με τη μητέρα τους. Ο ίδιος είχε νιώσει συμπόνοια για τον πατέρα του, που φαινόταν λυπημένος και μόνος, αλλά παραδέχτηκε ότι ήταν «κακή ιδέα» να μείνει μαζί του. Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, ανέφερε ότι ο πατέρας του σχεδίαζε μεθοδικά κακόβουλες πράξεις.