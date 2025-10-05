Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται σε μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες όπου βρίσκονται κομβικού χαρακτήρα αεροδρόμια, προκαλούν τις τελευταίες ώρες χάος στις πτήσεις.

Οι πολύ ισχυροί άνεμοι, οι καταρρακτώδεις βροχές και η περιορισμένη ορατότητα σε αερόδρομια της κεντρικής και βορειοδυτικής Ευρώπης, έχουν προκαλέσει καθυστερήσεις και ακυρώσεις στα δρομολόγια των εταιρειών και μαζί ταλαιπωρία σε χιλιάδες ταξιδιώτες.

Καθυστερήσεις

Ολες οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες ανακοινώνουν καθυστερήσεις σε πτήσεις και ο αριθμός των εγκλωβισμένων ταξιδιδιωτών αυξάνεται όπως και η αβεβαιότητα.

Οι εταιρείες προσπαθούν να βρουν τρόπους να αναπληρώσουν τα κενά από τα δρομολόγια που ματαιώνονται, όμως όταν εξαιτίας έντονων καιρικών φαινομένων σε χώρες όπως η Νορβηγία, η Δανία, η Γερμανία, η Ελβετία, ανακοινώνονται καθυστερήσεις και ματαιώσεις από εταιρείες όπως η SAS, η Air France, η Swiss, η Lufthansa, τότε το πρόβλημα αναπυκνώνεται και μεταδίδεται σαν ντόμινο σε όλη την ήπειρο.

Ειδικότερα το τελευταίο διάστημα και σύμφωνα με πληροφορίες του ταξιδιωτικού ιστότοπου TTW:

Η SAS αντιμετώπισε προβλήματα με 4 ακυρώσεις και 29 καθυστερήσεις από τον κόμβο της στο Όσλο, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν τα ταξίδια σε όλη τη Σκανδιναβία και την Ευρώπη.

Εκτός από την SAS, άλλες μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, όπως η Swiss, η Air France, η KLM και η German Airways, ακύρωσαν πάνω από 174 πτήσεις, διαταράσσοντας σημαντικά την εύρυθμη λειτουργία των μετακινήσεων.

Σημαντικοί κόμβοι

Τα αεροδρόμια που επηρεάστηκαν περιλαμβάνουν σημαντικούς αεροδιαμετακομιστικούς κόμβους όπως το Schiphol του Άμστερνταμ, το Heathrow τα οποία αποτελούν ζωτικά σημεία ανταπόκρισης τόσο για ευρωπαϊκές όσο και για διεθνείς πτήσεις.

Η Swiss αντιμετώπισε επίσης προβλήματα με 5 ακυρώσεις πτήσεων και 21 καθυστερήσεις. Η αεροπορική εταιρεία, η οποία λειτουργεί κυρίως από το αεροδρόμιο της Ζυρίχης, επηρεάστηκε από αυτές τις καθυστερήσεις και ακυρώσεις, οι οποίες προκάλεσαν ταλαιπωρία στους επιβάτες.

Η KLM, προχώρησε σε 91 ακυρώσεις, που αντιπροσωπεύουν το 13% των πτήσεών της. Αυτές οι ακυρώσεις, μαζί με 100 καθυστερήσεις (15% του συνόλου των πτήσεών της), προκάλεσαν σημαντική ταλαιπωρία στους επιβάτες που ταξίδευαν μέσω του αεροδρομίου Schiphol του Άμστερνταμ. Αρκετές βασικές διαδρομές επηρεάστηκαν, συμπεριλαμβανομένων πτήσεων από και προς προορισμούς όπως Γλασκώβη, Δουβλίνο, Βερολίνο, Μόναχο, Όσλο και Πάλμα ντε Μαγιόρκα

Η British Airways προχώρησε σε 15 ακυρώσεις, που αντιστοιχούν στο 2% των πτήσεών της. Επιπλέον, η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε 90 καθυστερήσεις, που αντιστοιχούν στο 13% του συνόλου των πτήσεών της. Αυτές οι ακυρώσεις και καθυστερήσεις επηρέασαν τους επιβάτες που ταξίδευαν μέσω του κύριου κόμβου της στο αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου.

Η Lufthansa προχώρησε σε 19 ακυρώσεις και 9 καθυστερήσεις σε όλο το δίκτυό της. Αυτές οι λειτουργικές προκλήσεις, που επηρέασαν κυρίως τον κόμβο της στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης (FRA), προκάλεσαν επίσης ταλαιπωρία σε επιβάτες.

Η Air France αντιμετώπισε προβλήματα σε αρκετές σημαντικές πτήσεις, συμπεριλαμβανομένων 4 ακυρώσεων και 98 καθυστερήσεων, που επηρέασαν κυρίως τις διαδρομές από τον κόμβο της στο αεροδρόμιο Charles de Gaulle (CDG).

Πώς η αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης των ΗΠΑ μπορεί να επηρεάσει τα ταξίδια

Καθώς η αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης τίθεται σε ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2025, οι επισκέπτες καλούνται να προετοιμαστούν για πιθανές αναταράξεις. Αν και οι βασικές υπηρεσίες συνεχίζουν να λειτουργούν, οι επιπτώσεις σε αεροπορικά ταξίδια, ανανεώσεις διαβατηρίων και τη λειτουργία εθνικών πάρκων και μουσείων είναι ήδη ορατές.

Η Αμερικανική Ένωση Ταξιδιών υπολογίζει ότι το οικονομικό κόστος για τον τουρισμό και το κοινό φτάνει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια την εβδομάδα, ενώ αναλυτές προσπαθούν να εκτιμήσουν πόσο θα διαρκέσει το «λουκέτο».

Αεροπορικά ταξίδια

Οι εμπορικές πτήσεις συνεχίζουν κανονικά και οι αεροπορικές εταιρείες δεν επηρεάζονται άμεσα. Ωστόσο, η Υπηρεσία Ασφάλειας Μεταφορών (TSA) προειδοποιεί ότι μια παρατεταμένη αναστολή μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερους χρόνους αναμονής στους ελέγχους ασφαλείας. Οι ταξιδιώτες καλούνται να φτάνουν νωρίτερα στα αεροδρόμια και να ελέγχουν συχνά την κατάσταση των πτήσεών τους.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και οι υπάλληλοι της TSA συνεχίζουν να εργάζονται, αλλά χωρίς να πληρώνονται προσωρινά. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας αναστολής το 2018–2019, οι ελλείψεις προσωπικού προκάλεσαν σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις, με το αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης να αναγκάζεται να διακόψει προσωρινά τις πτήσεις.