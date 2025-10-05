Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, με βροχές και καταιγίδες να κάνουν την εμφάνισή τους αρχικά στα δυτικά και σταδιακά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά

Από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες κατά τόπους θα είναι έντονες.

Τα φαινόμενα θα επεκταθούν βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα, ενώ από το απόγευμα στα δυτικά αναμένεται πρόσκαιρη εξασθένηση.

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν μέχρι αργά τη νύχτα, με ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα.

Άνεμοι με ενίσχυση στα βόρεια πελάγη

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στα βόρεια σε βόρειους 5 με 6 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης στα 7 μποφόρ στα βόρεια πελάγη.

Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 18 με 20 και τοπικά τους 21°C, ενώ στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18°C.

Στην υπόλοιπη χώρα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 25°C, με τις υψηλότερες τιμές σε Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Στην Αττική προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν, ενώ θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23-24°C.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, με βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 μποφόρ, γινόμενοι βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18-19°C.

Άστατος και την Τρίτη ο καιρός – Πτώση της θερμοκρασίας

Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και την Τρίτη, με τον καιρό να παραμένει άστατο σε όλη τη χώρα.

Θα εκδηλωθούν βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες θα είναι κατά τόπους έντονες κυρίως τις πρωινές ώρες σε Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια.

Από την Τετάρτη ο καιρός θα βελτιωθεί σημαντικά σε όλη τη χώρα.