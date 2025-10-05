Το Dacia Spring είναι ήδη εξαιρετικά δημοφιλές στην ηπειρωτική Ευρώπη, με χιλιάδες από αυτά να κυκλοφορούν στους δρόμους των πόλεων. Το δοκιμάζουμε σε σύγκριση με το μινιμαλιστικό T03 μιας μάρκας γνωστής στους περισσότερους την Leapmotor.

Το Leapmotor T03, ένα compact κινεζικό ηλεκτρικό μοντέλο που εισάγεται στην Ευρώπη μέσω Stellantis, έχει τιμή εκκίνησης στην Ιταλία 15.900 ευρώ (μετά από εμπορική έκπτωση).

Με την πλήρη κρατική επιδότηση των 11.000 ευρώ, η τελική τιμή πέφτει στις 4.900 ευρώ, καθιστώντας το ένα από τα φθηνότερα καινούργια ηλεκτρικά μοντέλα της χώρας. Tο μικρό Dacia Spring μειώνεται από 17.900 ευρώ σε μόλις 3.900 ευρώ.

Το πρόγραμμα απόσυρσης και επιδότησης, αφορά οχήματα ηλικίας άνω των 10 ετών με εκπομπές Euro 5 ή παλαιότερες και στοχεύει κυρίως σε οικογένειες χαμηλού εισοδήματος που ζουν σε πόλεις άνω των 50.000 κατοίκων.

Οι οικογένειες με εισόδημα έως 30.000 ευρώ ετησίως δικαιούνται την πλήρη επιδότηση των 11.000 ευρώ, ενώ όσες φτάνουν έως 40.000 ευρώ μπορούν να λάβουν 9.000 ευρώ για αγορά νέου BEV.