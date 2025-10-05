Οι γονείς μιας φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της σε ατύχημα με Tesla Cybertruck έχουν κινήσει νομικές διαδικασίες κατά της Tesla Inc. Αποδίδουν τον θάνατο της κόρης τους στον ηλεκτρονικό σχεδιασμό της πόρτας του οχήματος.

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα, οι γονείς της Krysta Tsukahara , μιας 19χρονης φοιτήτριας, έχουν καταθέσει αγωγή κατά της Tesla για άδικο θάνατο .

Οι αγωγές ισχυρίζονται ότι η σχεδίαση των θυρών του οχήματος μετέτρεψε τη σύγκρουση, η οποία θα μπορούσε να ήταν επιβιώσιμη, σε μια μοιραία παγίδα, χαρακτηρίζοντας το Cybertruck ως “παγίδα θανάτου”.

Η αγωγή αναφέρει επίσης ότι οι χειροκίνητες ασφάλειες πόρτας είναι δύσκολο να βρεθούν και να χρησιμοποιηθούν, ιδιαίτερα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.Η αγωγή της οικογένειας Tsukahara, η οποία ζητά απροσδιόριστες αποζημιώσεις, έρχεται σε μια εποχή που η Tesla αντιμετωπίζει ήδη αρκετές νομικές προκλήσεις σχετικά με τον σχεδιασμό της ασφάλειας των οχημάτων της.