Σκηνές βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν σε καφέ της πόλης Λαβάλ, στον Καναδά, όπου ένας Έλληνας ομογενής έπεσε νεκρός ύστερα από μαφιόζικη εκτέλεση μέρα μεσημέρι, μπροστά στα έντρομα μάτια των θαμώνων.

Ποιος ήταν ο νεκρός

Δύο ένοπλοι, φορώντας κουκούλες και φούτερ, εισέβαλαν στο κατάστημα και άνοιξαν πυρ εναντίον του 40χρονου Χαράλαμπου Θεολόγου, γνωστού στην περιοχή ως «Μπόμπι ο Έλληνας».

Ολοι στα πάτωμα

Οι πελάτες του καφέ έπεσαν στο πάτωμα προσπαθώντας να προστατευθούν, όπως αποτυπώνεται και σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, που κατέγραψε καρέ-καρέ τη φονική επίθεση.

Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών

Η αστυνομία του Κεμπέκ αποδίδει τη δολοφονία σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ αντίπαλων ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς το θύμα φέρεται να είχε εμπλακεί στο παρελθόν σε κυκλώματα διακίνησης κοκαΐνης και ηρωίνης, εκβιασμούς, καθώς και σε σειρά εμπρησμών επιχειρήσεων στην περιοχή του Λαβάλ.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ το βίντεο της εκτέλεσης αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο της έρευνας.