Σε διάγγελμά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ελπίζει όλοι οι όμηροι που κρατούνται στη Γάζα να επιστρέψουν στο Ισραήλ «τις επόμενες ημέρες». Πρόσθεσε ότι οι διαπραγματευτές που θα ταξιδέψουν στο Κάιρο θα εργαστούν για ένα χρονοδιάγραμμα σχετικά με την απελευθέρωσή τους σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ευχαρίστησε «τον αγαπητό του φίλο πρόεδρο Τραμπ» για την υποστήριξη προς το Ισραήλ σε στρατιωτικό επίπεδο. Εκφράζοντας επίσης ευγνωμοσύνη, ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τις IDF, «τις οικογένειες των θυμάτων που θυσίασαν τα πιο αγαπημένα τους πρόσωπα», καθώς και «τους πολίτες του κράτους του Ισραήλ, που έδειξαν μεγάλη αντοχή και στάθηκαν αταλάντευτοι».

Σε άλλο σημείο του διαγγέλματος τόνισε ότι «η Χαμάς θα αφοπλιστεί εντελώς με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αλλά αυτό θα επιτευχθεί», σημειώνοντας πως αυτό προβλέπεται στο σχέδιο του Τραμπ.

Δείτε εδώ το διάγγελμά του: