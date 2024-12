Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν θα ταξιδέψει στην Πολωνία για να παραστεί στις εκδηλώσεις του επόμενου μήνα για την 80ή επέτειο της απελευθέρωσης του ναζιστικού στρατοπέδου συγκέντρωσης Άουσβιτς, υπό τον φόβο ότι θα συλληφθεί λόγω του εντάλματος που έχει εκδοθεί εις βάρος του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Η μεγάλη εκδήλωση στην Πολωνία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί κατά τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος στις 27 Ιανουαρίου και σε αυτή αναμένεται να παρευρεθούν δεκάδες ηγέτες και αρχηγοί κρατών, συμπεριλαμβανομένου του βασιλιά Καρόλου.

