Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαίρει «ασυλίας» η οποία «θα πρέπει να ληφθεί υπόψη» παρά την έκδοση εντάλματος σύλληψης εις βάρος του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ), εκτίμησε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας.

Σε ανακοίνωσή του το γαλλικό υπουργείο αναφέρθηκε στις δεσμεύσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο αναφορικά με «την ασυλία των χωρών που δεν είναι μέλη του ΔΠΔ», όπως το Ισραήλ.

Πρόσθεσε επίσης ότι «αυτού του είδους η ασυλία ισχύει για τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και για άλλους υπουργούς» εις βάρος των οποίων εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Νωρίτερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν – Νοέλ Μπαρό είχε αναφερθεί σε πιθανά «ζητήματα ασυλίας» για «κάποιους ηγέτες», τα οποία προβλέπονται στην ιδρυτική συνθήκη του Δικαστηρίου.

«Η Γαλλία είναι δεσμευμένη στη διεθνή δικαιοσύνη και θα εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο, όπως αυτό προβλέπεται από την υποχρέωσή της να συνεργαστεί με το ΔΠΔ», δήλωσε ο Μπαρό στο France Info TV.

Ωστόσο ο Γάλλος υπουργός υπογράμμισε ότι το Καταστατικό της Ρώμης, βάσει του οποίου ιδρύθηκε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, «αναφέρεται σε ζητήματα ασυλίας κάποιων ηγετών».

