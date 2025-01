Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί εντελώς από τον Λίβανο μέχρι τη διορία της ερχόμενης Κυριακής, όπως δηλαδή προέβλεπε η συμφωνία εκεχειρίας του Τελ Αβίβ με τη Χεζμπολάχ.

Το κείμενο της συμφωνίας αναφέρει ότι η διαδικασία απόσυρσης «δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 60 ημέρες»

Αυτή είναι η πρώτη επίσημη επιβεβαίωση για την απόφαση του Ισραήλ, αν και υπήρχαν ρεπορτάζ σε διεθνή μέσα, όπως το CNN, που προανήγγειλαν ότι ο ισραηλινός στρατός θα παρέμενε σε ορισμένες από τις θέσεις του στο λιβανέζικο έδαφος.

Η ανακοίνωση του Νετανιάχου, που γνωστοποίησε το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ, αναφέρει ότι: «η διαδικασία απόσυρσης των IDF εξαρτάται από την ανάπτυξη του λιβανέζικου στρατού στον νότιο Λίβανο και την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας, ενώ η Χεζμπολάχ αποσύρεται πέρα από τον (σ.σ. ποταμό) Λιτάνι».

