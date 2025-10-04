Αναλυτικά όσα ειπε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς στις δηλώσεις του στο συνδρομητικό κανάλι ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό:

Για την περίεργη περίοδο στον ΠΑΟΚ που φέρνει την ομάδα σε ένα σερί πέντε αγώνων χωρίς νίκη και το πως το αισθάνεται ο ίδιος: «Είναι ένα πραγματικά δύσκολος διάστημα για εμάς αυτό, αλλά δεν πρέπει να τα παρατήσουμε. Είμαστε μια ομάδα που έχει δείξει ότι δεν τα παρατάει ποτέ και αυτό πρέπει να κάνουμε ξανά. Προπονούμαστε κάθε μέρα πολύ σκληρά και δουλεύουμε για να βελτιωθούμε. Μόνο εμείς ξέρουμε πόσο πιέζουμε τους εαυτούς μας καθημερινά στις προπονήσεις. Πιστεύω και ελπίζω ότι στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό μπορούμε να γυρίσουμε την κατάσταση υπέρ μας. Να βγάλουμε στο γήπεδο όσα δεν έχουμε δείξει στα τελευταία ματς και να πάρουμε την νίκη. Να είμαστε ενωμένοι και να τα δώσουμε όλα μέχρι το φινάλε του αγώνα».

Για το αν έχουν βρει στην ομάδα ποιο ειναι το πρόβλημα αυτής της περιόδου: «Φυσικά και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Αρχικά πρέπει πρώτα να έχουμε καθαρό μυαλό για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, πρέπει να ειμαστε ψύχραιμοι σε όλες τις φάσεις του αγώνα. Αυτό είναι το κλειδί για το ντέρμπι και μετά να παλέψουμε και να την παρατήσουμε ποτέ. Πρέπει να βγάλουμε ενότητα στον αγωνιστικό χώρο, να είμαστε θετικοί και στο γήπεδο μας μπορούμε να κερδίσουμε».

Για την ιδιαιτερότητα του αγώνα με την επέτειο σήμερα των 26 ετών απο το δυστύχημα των Τεμπών και αν αυτός είναι ένας εξτρά λόγος για την νίκη: «Πρέπει να έχουμε ένα εξτρά κίνητρο για αυτόν τον αγώνα. Γνωρίζουμε όσο δύσκολο θα είναι αυτό το ντέρμπι αλλά εμείς πρέπει να ειμαστε συγκεντρωμένοι από το 1ο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Να μαχόμαστε μέχρι το τέλος για κάθε μπαλιά για να πάρουμε μια σημαντική νίκη. Είμαι σίγουρος ότι όλοι θα δώσουμε τα πάντα για να πάρουμε το τρίποντο».

Για την άποψη του για τον Ολυμπιακό και το αν θα παίξει ρόλο ότι είχαν δυσκολο ματς εκτός έδρας στην Ευρώπη: «Έχουμε παίξει ήδη πολλά ματς μέχρι τώρα. Ειναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά προτιμώ να μιλάω για εμάς και για τι το μπορούμε να κάνουμε εμείς. Δεν θα επηρεάσει το ότι εμεις και ο Ολυμπιακός είχαμε αγώνες μέσα στην εβδομάδα. Πρέπει να δώσουμε το 200% των δυνατοτήτων μας για να πάρουμε την νίκη».

Για το ότι ειναι το πρώτο ντέρμπι της σεζόν και γιατί το πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ γενικά για να πάρει την νίκη: «Πρέπει να είμαστε συμπαγείς, να είμαστε αφοσιωμένο στον στόχο, να δώσουμε τα πάντα για κάθε μπαλιά και να παλέψουμε μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής για τελευταία φορα».

Για το αν θα βγάλει έναν πιο παθιασμένο λόγο πριν να βγει η ομάδα στο γήπεδο: «Όταν έχεις παίξει πολλά τέτοια παιχνίδια, δεν χρειάζεται να πεις πολλά. Απλά μπαίνεις μέσα και δινεις τα πάντα».