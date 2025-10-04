Μείωση φόρων μέσω της αύξησης των δημοσίων εσόδων έθεσε ως βασική κυβερνητική προτεραιότητα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 με τη δημοσιογράφο Αθηναΐδα Νέγκα. Όπως ανέφερε, στόχος είναι κάθε χρόνο να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για περαιτέρω ελάφρυνση των πολιτών.

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι η δεύτερη διετία της δεύτερης θητείας αποτελεί ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για κάθε κυβέρνηση, καθώς «συσσωρεύονται παράπονα και υπάρχει η περιβόητη φθορά». Τόνισε ότι το στοίχημα της κυβέρνησης είναι «να τρέξει πιο γρήγορα από τη φθορά που προκαλεί το αυξημένο κόστος ζωής» και «να μιλάει λίγο και να φέρνει παραδοτέα».

Αναφερόμενος στον ρόλο του κυβερνητικού εκπροσώπου, υπογράμμισε τη σημασία της ακρίβειας στην ενημέρωση, σημειώνοντας ότι «πρέπει να μετράμε τα λόγια μας όταν κάτι ακόμα είναι υπό διεργασία». Όπως είπε, αποφεύγει τις «γκάφες» με συνεχή διασταύρωση πληροφοριών από τα υπουργεία, χαρακτηρίζοντας τη θέση του εκπροσώπου «ηλεκτρική καρέκλα» που απαιτεί ψυχραιμία και υπευθυνότητα.

Η επαγγελματική πορεία και οι προκλήσεις της πολιτικής

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην επαγγελματική του διαδρομή ως δικηγόρος, χαρακτηρίζοντας την υπεράσπιση «ιερή δουλειά». Όπως είπε, «οφείλεις να ακολουθήσεις τη γραμμή που ο εντολέας σου επιλέγει, γιατί είναι η ζωή του και η τύχη του». Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι ο ρόλος του εκπροσώπου είναι πιο εκτεθειμένος, καθώς «μια φράση μπορεί να επηρεάσει την τύχη μιας ολόκληρης κυβέρνησης».

Σχετικά με τη δεύτερη θητεία της κυβέρνησης, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι απαιτείται απλή και κατανοητή επικοινωνία των πολιτικών μέτρων προς τους πολίτες, ώστε να γίνει σαφές «πώς αυτό που κάνεις ακουμπά στη ζωή του άλλου». Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη αντιμετώπισης των ψευδών ειδήσεων, λέγοντας ότι «το τελευταίο εξάμηνο είναι γεμάτο από ψέματα που διακινούνται από πολιτικούς και μέσα ενημέρωσης».

Αλαζονεία, φθορά και πολιτική συμπεριφορά

Ο Παύλος Μαρινάκης παραδέχθηκε ότι υπήρξαν συμπεριφορές που προκάλεσαν φθορά, ωστόσο σημείωσε ότι «ήταν λιγότερες αναλογικά σε σχέση με άλλες κυβερνήσεις». Επισήμανε ότι «δύο πράγματα δεν συγχωρούνται, η αχαριστία και η αλαζονεία», προσθέτοντας πως «ο τελικός κριτής είναι η κοινωνία».

Αναφερόμενος στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τόνισε ότι «είναι το αντίθετο της αλαζονείας» και πως η προσωπική του στάση αποτελεί παράδειγμα για τα κυβερνητικά στελέχη.

Η τοξικότητα στα social media και οι απειλές

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μίλησε για τις απειλές που έχει δεχτεί μέσω των κοινωνικών δικτύων, ειδικά την περίοδο της επετείου των Τεμπών. Όπως είπε, «όταν κάποιος απειλεί την οικογένειά σου, η υπόθεση πηγαίνει κατευθείαν στην αστυνομία και στη Δικαιοσύνη». Τόνισε ότι «οι πράξεις έχουν συνέπειες» και πως η πολιτεία πρέπει να δράσει πιο αυστηρά σε συνεργασία με τις πλατφόρμες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη δημιουργίας μιας «μεγάλης συμμαχίας» για την αντιμετώπιση των fake news και της διαδικτυακής βίας, κάνοντας λόγο για «μάστιγα που απαιτεί συλλογική δράση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο».

Η πολιτική ως επάγγελμα και η ανάγκη ανανέωσης

Για το «εφήμερο της πολιτικής», ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι πρέπει να διατηρείται η επαγγελματική ιδιότητα και να υπάρχει εκλογική νομιμοποίηση. «Στην πολιτική πρέπει να μένεις όσο σε θέλει ο κόσμος», είπε, προσθέτοντας ότι μετά από πολλά χρόνια «οφείλεις να δίνεις τη σκυτάλη στην επόμενη γενιά».

Εξέφρασε την άποψη ότι δεν χρειάζονται ηλικιακά όρια, καθώς «η ηλικία είναι προσόν μόνο αν συνοδεύεται από φρέσκια σκέψη». Δήλωσε ότι προσπαθεί να αποφεύγει «γεροντίστικες» εκφράσεις και να μιλά «ως αυτό που είναι, ένας άνθρωπος 37 ετών».

Προσωπικές αναφορές και οικονομική πολιτική

Μιλώντας για το αυτοάνοσο νόσημα με το οποίο έχει διαγνωστεί, ανέφερε ότι βρίσκεται σε ύφεση χάρη στη φαρμακευτική αγωγή και ότι έχει μάθει να διαχειρίζεται το άγχος της καθημερινότητας. Τόνισε πως η πολιτική δεν αυξάνει το άγχος, αλλά «έχει τοξικά χαρακτηριστικά» που απαιτούν ψυχραιμία και αντοχή.

Αναφορικά με την οικονομική πολιτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει σημαντικά τους φόρους και τις εισφορές. «Ο στόχος είναι κάθε χρόνο, με τα αυξημένα έσοδα του κράτους, να μειώνονται οι φόροι», είπε, προσθέτοντας ότι προτεραιότητα είναι η ενίσχυση των νέων και των οικογενειών.