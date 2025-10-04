Μία πήλινη οινοχόη των βυζαντινών χρόνων, αλλά και ποσότητες κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί στο σπίτι 70χρονου στη Χαλκιδική, ύστερα από έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών με φερόμενη εμπλοκή του ηλικιωμένου.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια έρευνας, που διενεργήθηκε στο σπίτι του χθες το μεσημέρι, εντοπίστηκαν συσκευασίες με κάνναβη (358 γραμμάρια ακατέργαστη και 0,5 γραμμάρια κατεργασμένη – «σοκολάτα»), αλλά και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Επιπλέον, στον ίδιο χώρο, βρέθηκε και κατασχέθηκε η πήλινη οινοχόη, αντικείμενο, που, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της αρμόδιας Εφορίας Αρχαιοτήτων, εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία, που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ