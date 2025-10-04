Το Nissan Townstar, ένα compact van σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ανάγκες των επιχειρήσεων, κατέκτησε την υψηλότερη διάκριση πέντε αστέρων από το European New Car Assessment Programme (Euro NCAP). Σχεδιασμένο για να συνδυάζει καινοτομία, πρακτικότητα και άνεση, επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Nissan να προστατεύει ό,τι έχει μεγαλύτερη σημασία: τους ανθρώπους.

Παράλληλα, το Nissan Townstar επιτρέπει στους πελάτες να συνδυάσουν την καθημερινή επιχειρηματική τους δραστηριότητα με την εμπειρία της ηλεκτρικής οδήγησης χωρίς εκπομπές ρύπων, προσφέροντας αξιοπιστία και βιώσιμη κινητικότητα.

Μέσα από αυστηρές δοκιμές πρόσκρουσης και αξιολόγηση των προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης, το Euro NCAP δείχνει πόσο ασφαλές είναι ένα όχημα, τόσο στην αποφυγή ατυχημάτων όσο και στην προστασία των επιβατών σε περίπτωση σύγκρουσης.