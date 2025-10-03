Μια νέα έρευνα με επικεφαλής το πανεπιστήμιο McGill καταγράφει πόσο εκτεθειμένα είναι τα κτίρια κατά μήκος των ακτών λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας αλλά και των παράκτιων περιοχών. Τα ευρήματα της έρευνας σκιαγραφούν αρκετά ζοφερά σενάρια για το μέλλον του πλανήτη, αναλόγως το ύψος της ανάδου. Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο npj Urban Sustainability, είναι η πρώτη σε μεγάλη κλίμακα που κάνει ανάλυση “κτίριο προς κτίριο” για υποδομές παράκτιας ζώνης σε περιοχές του Παγκόσμιου Νότου — δηλαδή στην Αφρική, τη Νοτιοανατολική Ασία και Λατινική Αμερική.

Χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης και γεωμορφολογικά υψομετρικά δεδομένα, οι ερευνητές εκτίμησαν πόσα κτίρια θα βρεθούν κάτω από το νερό σε διάφορα σενάρια αύξησης της στάθμης της θάλασσας. Ακόμη και με αύξηση μόλις 0,5 μέτρων — επίπεδο που θεωρείται “εφικτό” υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστούν καλές πολιτικές μείωσης εκπομπών — περίπου 3 εκατομμύρια κτίρια θα κινδυνεύσουν να υποστούν πλημμύρες ή να βρεθεί μέρος τους κάτω από το νερό. Αν δε η άνοδος φτάσει τα 5 μέτρα ή περισσότερο — πιο μακροπρόθεσμο σενάριο αν οι εκπομπές συνεχιστούν αμείωτες — ο αριθμός των εκτεθειμένων κτιρίων εκτοξεύεται πάνω από 100 εκατομμύρια.

Οι συγγραφείς υπογραμμίζουν ότι το φαινόμενο είναι αργό αλλά «αμετάκλητο», και ήδη έχει ξεκινήσει — από σημεία που σήμερα θεωρούνται ασφαλή. Η μελέτη εξέτασε σενάρια ανόδου της στάθμης της θάλασσας μεταξύ 0,5 και 20 μέτρων. Διαπίστωσε ότι με άνοδο μόλις 0,5 μέτρων, επίπεδο που προβλέπεται να συμβεί ακόμη και με φιλόδοξες μειώσεις εκπομπών, περίπου τρία εκατομμύρια κτίρια θα μπορούσαν να πλημμυρίσουν. Σε σενάρια με άνοδο πέντε μέτρων ή περισσότερο, όπως θα μπορούσε να αναμένεται μέσα σε μερικές εκατοντάδες χρόνια εάν οι εκπομπές δεν σταματήσουν σύντομα, η έκθεση αυξάνεται απότομα, με πάνω από 100 εκατομμύρια κτίρια να κινδυνεύουν.

Πολλά από αυτά τα κτίρια βρίσκονται σε πυκνοκατοικημένες, χαμηλού υψομέτρου περιοχές, πράγμα που σημαίνει ότι ολόκληρες γειτονιές και κρίσιμες υποδομές, όπως λιμάνια, διυλιστήρια και μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, θα επηρεαστούν. «Μας εξέπληξε ο μεγάλος αριθμός κτιρίων που κινδυνεύουν από τη σχετικά μέτρια μακροπρόθεσμη άνοδο της στάθμης της θάλασσας», δήλωσε ο καθηγητής Jeff Cardile, συν-συγγραφέας και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο McGill. «Ορισμένες παράκτιες χώρες είναι πολύ πιο εκτεθειμένες από άλλες, λόγω των χαρακτηριστικών της παράκτιας τοπογραφίας και της θέσης των κτιρίων».

Η έρευνα έτρεξε τα εν λόγω σενάρια για την παράκτια ζώνη σε περιοχές του Παγκόσμιου Νότου, το ανάγλυφο, όμως της χώρας μας κάνει αυτές τις προγνώσεις εξίσου απειλητικές και για την Ελλάδα.